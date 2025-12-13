Zbog sušilice umalo izgorjela kuća u Pakracu! Istražili smo - trebate li biti zabrinuti?

Krivac za jučerašnji požar u Pakracu je sušilica. Vatra se brzo proširila na ostatak kuhinje, no brzom intervencijom vatrogasci su stigli za šest minuta i spriječili katastrofu.

Ilija Turković, zapovjednik DVD-a Pakrac, rekao je: "Požar smo uspjeli ugasiti jednim vatrogasnim aparatom. Savjet građanima je da izbjegavaju korištenje produžnih kablova".

Jedan takav produžni kabel uzrokovao je zapaljenje sušilice. Nepravilno napajanje i odvodi najčešći su uzroci kvarova na bijeloj tehnici, potvrđuju majstori.

Opasnosti veće u kuhinji

Nikola Husta, vlasnik servisa za bijelu tehniku, napominje: "Aparat mora biti uključen u ispravnu utičnicu s dobrim spojem. Korištenje produžnog kabla može izazvati kratki spoj ili vatru".

Opasnosti se povećavaju i u kuhinji. Nekada se strahovalo od plinskih štednjaka, a sada su opasnost i indukcijske ploče koje se pregrijavaju ako je pećnica preblizu.

Mladen Cvetko, prodavač bijele tehnike, kaže: "Kod indukcijskih ploča imamo dvije vrste spajanja, jedna ili dvije faze. Problem je kada ljudi angažiraju neadekvatne električare ili sami spajaju, što može dovesti do krivog spajanja."

Nije se za igrati

Sa strujom se, kaže, ne smije igrati. Građani koriste provjerene metode za smanjenje rizika.

Slavko iz Velike Gorice napominje: "Uvijek isključim aparate koji su potencijalno opasni."

Monika iz Velike Gorice dodaje: "Sve isključujem iz struje. Kuhala za vodu, aparat za kavu – sve isključujem."

Redovno održavanje uređaja

Važno je i redovito održavanje uređaja. Stroj za rublje treba svaki mjesec očistiti od kamenca, a gumene dijelove oprati nakon svakog pranja. Isto vrijedi i za sušilicu.

Nikola Husta, stručnjak, dodaje: "Sušilica ima izmjenjivač pare koji treba barem dva puta mjesečno očistiti pod mlazom vode."

Mladen Cvetko zaključuje: "Uređaj će nas dugo služiti i bit ćemo zadovoljni ako ga pravilno koristimo." Tako naši domovi postat će sigurniji.