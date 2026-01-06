Zabrane na sve strane, HAK ima posebno upozorenje za vozače: 'Tamo nema slobodnog pravca'

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Na kolnicima mjestimice ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, stoji u izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) na blagdan Sveta tri kralja.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Gorskom kotaru, Lici i pojedinim cestama u središnjoj Hrvatskoj, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Zagorje-Gračac-Knin i DC3 na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica.

Od izvanrednih prometnih događaja, HAK na svojim stranicama u 8.35 objavljuje sljedeće:

vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Brinje na ugibalištu u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez.

prometna nesreća na autocesti A1 između tunela Ledenik i odmorišta Marune u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

životinja (pas) na autocesti A4 na čvoru Novi Marof, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h

Zabrane za kamione i tegljače

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obratno. U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Povodom blagdana Sveta tri kralja zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 14:00 do 23:00 sata.

