Meteorolog najavio vrhunac zime: Snijeg, orkanska bura i ledena kiša

Pred nama je vrlo vjerojatno vrhunac ovogodišnje zime. Oborina će biti do četvrtka kako će se sredozemna ciklona iz Tirenskog mora polako premještati preko juga Jadrana dalje na istok. Na prednjoj strani te ciklone stiže vlaga, a sa sjevera ujedno dovlači hladan zrak u naše krajeve.

UTORAK

Ujutro i dalje oblačno, ali prolazno rjeđe oborine. U unutrašnjosti hladno uz sporadični snijeg, a većinom će se tada samo u gorju povećavati snježni pokrivač. No, uz jačanje bure vrlo hladno i na sjevernom Jadranu, gdje će i u primorju lepršati pahulje na vjetru. Kiša mjestimična u Dalmaciji, a tu ostaje toplije nego u ostatku zemlje uz umjereno do vrlo jako jugo. No, na sjeveru dalmatinske Zagore postoji mogućnost ledene kiše i poledice.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno, a snijeg prolazno češći i jači pa će se snježnom pokrivači dodati novih 5 do 15 cm, južnije od Zagreba i više od toga. Puhat će pritom slab do, uglavnom u gorju, umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura ostaje u manjem minusu, jedva malo viša od one jutarnje.

Na istoku sve češći snijeg, osobito navečer, a stvorit će se i novi snježni pokrivač, osobito oko slavonskog gorja i deblji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura od -3 do 0 °C.

U Dalmaciji sve kišovitiji i vjetrovitiji drugi dio dana. Ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i obilna kiša, a puhat će jako jugo i južni vjetar na judu, dok će prema sjeveru jačati bura. Kada zapuše bure, osjetno hladnije, a u zaleđu sve izglednije susnježica, u višim predjelima i snijeg. No, uz granicu s BIH, sve je vjerojatnija i ledena kiša.

Na sjevernom Jadranu prava zima uz olujne, pod Velebitom orkanske udare bure. Bit će na moru tek mjestimične kiše, češće susnježice i snijega, pa i lokalno na u Istri, oko Rijeke i Kvarnerskim otocima tanjeg snježnog pokrivača. No, obilniji snijeg očekuje se u gorju. Skupit će i novih 20ak cm, a bit će i snježnih zapuha.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Snijega će još povremeno biti tijekom sve mirnije srijede, a onda jedno prolazno razvedravanje u četvrtak. No, uz vedrinu stižu iznimno hladne noći i jutra pa će temperatura nerijetko biti i u dvoznamenkastom minusu. Ipak, slijedi novo naoblačenje, kratko s južinom s kojom će biti miješanih oborina s petka na subotu, sve rjeđe u dane vikenda.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pahulje mogu zalepršati tijekom srijede i na srednjem Jadranu uz svuda jaku i olujnu buru. Razvedravanje slijedi u četvrtak, ali hladnije, osobito ujutro uz moguće manje minuse i lokalno na samom moru. Pred vikenda izražena južina, opet česta kiša, ali za vikend opet po buri i tramontani postupno razvedravanje i prestanak oborina.