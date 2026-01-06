Stigla loša vijest za dio Hrvata! Od danas će vas ovaj proizvod koštati više, poznato i koliko

Vlada je krajem godina donijela uredbu koja je 1. siječnja stupila na snagu -, a to su veće trošarine na duhanske prerađevine i proizvode.

Iako je ta uredba na snazi od Nove godine, cigarete su poskupjele tek danas.

Naime, "trošarinski obveznici mogli su podnijeti prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od 2. siječnja do 5. siječnja, zaključno do 15.30 sati.

Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena cigareta je utorak, 6. siječnja", priopćili su ranije iz Carinske uprave RH.

Tako danas ako dođete na benzinsku, u trgovinu ili na kiosk - cigarete i duhanske proizvode platit ćete do 20 eurocenti više.

Procjene su da će državni proračun većim trošarinama uprihoditi 129 milijuna eura, a sve nadzire i Carinska uprava.

