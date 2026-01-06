FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOČEKAT ĆE GA DRUGI DINAMOVAC /

Dinamov skupi promašaj ide u najveće iznenađenje Lige prvaka?!

Dinamov skupi promašaj ide u najveće iznenađenje Lige prvaka?!
×
Foto: Damir Krajac/imago Sportfotodienst/profimedia

Qarabag je u Ligi prvaka pobijedio Benficu i Copenhagen, ali je došao i do remija s Chelseajem

6.1.2026.
8:35
Sportski.net
Damir Krajac/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Još jedno pojačanje (i promašaj) iz ere Marka Marića u Dinamu moglo bi uskoro napustiti "Plave". Naime, iako se oporavio od ozljede i našao na popisu Marija Kovačevića za pripreme, Dinamo bi mogao napustiti Kolumbijac Juan Cordoba.

Prema pisanju tportala, za Cordobu se zanima prvak Azerbajdžana Qarabag. Klub koji se trenutačno nalazi na 22. mjestu "prvenstvene tablice" najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu rado bi u svojim redovima vidio krilo koje je Dinamo svojedobno platio više od dva milijuna eura.

Podsjetimo, ranije je Cordobi propalo nekoliko opcija za odlazak iz Dinama. Najprije je trebao u Sporting Gijon, gdje nije prošao liječnički pregled, potom u Houston Dynamo u MLS-u, gdje na kraju nije otišao iz istog razloga. Postojala je i opcija povratka u Kolumbiju, ali je i to propalo. Sada bi trebao otići u najbolji klub Azerbajdžana i najveće iznenađenje ovogodišnje Lige prvaka, a tamo bi ga trebao dočekati drugi Dinamov "promašaj", Sammy Mmaee, koji je u Qarabagu na posudbi od ljeta.

U Dinamu je Cordoba zabio dva pogotka te namjestio još tri u 17 utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO: SHNL klubovi po snijegu počeli s pripremama za drugi dio sezone

DinamoJuan CordobaQarabagHnlTransfer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOČEKAT ĆE GA DRUGI DINAMOVAC /
Dinamov skupi promašaj ide u najveće iznenađenje Lige prvaka?!