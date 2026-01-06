Dinamov skupi promašaj ide u najveće iznenađenje Lige prvaka?!

Još jedno pojačanje (i promašaj) iz ere Marka Marića u Dinamu moglo bi uskoro napustiti "Plave". Naime, iako se oporavio od ozljede i našao na popisu Marija Kovačevića za pripreme, Dinamo bi mogao napustiti Kolumbijac Juan Cordoba.

Prema pisanju tportala, za Cordobu se zanima prvak Azerbajdžana Qarabag. Klub koji se trenutačno nalazi na 22. mjestu "prvenstvene tablice" najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu rado bi u svojim redovima vidio krilo koje je Dinamo svojedobno platio više od dva milijuna eura.

Podsjetimo, ranije je Cordobi propalo nekoliko opcija za odlazak iz Dinama. Najprije je trebao u Sporting Gijon, gdje nije prošao liječnički pregled, potom u Houston Dynamo u MLS-u, gdje na kraju nije otišao iz istog razloga. Postojala je i opcija povratka u Kolumbiju, ali je i to propalo. Sada bi trebao otići u najbolji klub Azerbajdžana i najveće iznenađenje ovogodišnje Lige prvaka, a tamo bi ga trebao dočekati drugi Dinamov "promašaj", Sammy Mmaee, koji je u Qarabagu na posudbi od ljeta.

U Dinamu je Cordoba zabio dva pogotka te namjestio još tri u 17 utakmica.

