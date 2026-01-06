FREEMAIL
SVESTRANA DALMATINKA /

Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige

Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Događaj je protekao u znaku razgovora o pisanju, životnim izazovima i važnosti samoprihvaćanja, a autorica se tom prilikom predstavila i kao spisateljica

6.1.2026.
8:37
Hot.hr
Davor Javorovic/pixsell
Na današnji dan prije devet godina Ava Karabatić (37) u Osijeku je predstavila svoj spisateljski prvijenac, autobiografiju ''Ja Nomad''. Knjiga je izazvala velik interes javnosti, ponajviše zbog prepoznatljivog javnog imidža, ali i zbog tema kojima se bavi.

Autobiografija ''Ja Nomad'' donosi osobni pregled njezina života, od odrastanja i obiteljskog okruženja, preko školovanja i umjetničkih interesa, do javnog djelovanja i medijske prisutnosti. Karabatić u knjizi obrađuje pitanja identiteta, samopouzdanja, društvenih očekivanja i položaja mladih žena u suvremenom društvu, pri čemu naglasak stavlja na osobna iskustva i životne lekcije.

Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Predstavljanje u Osijeku bilo je jedno od prvih javnih promocijskih događanja vezanih uz knjigu, a okupilo je brojne posjetitelje, ponajviše mlađu publiku. Događaj je protekao u znaku razgovora o pisanju, životnim izazovima i važnosti samoprihvaćanja, a autorica se tom prilikom predstavila i kao spisateljica, a ne isključivo kao medijska osoba.

U nastavku pogledajte kako je izgledala promocija spomenute autobiografije. 

Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige
Foto: Davor Javorovic/pixsell

SVESTRANA DALMATINKA /
Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige