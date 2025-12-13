Posjetili smo Maraša: Doznajte zašto se još nije popeo na Eiffelov toranj i je li probao puževe

U današnjoj rubrici Izvan terena priča o Splićaninu s pariškom adresom - našem reprezentativnom desnom vanjskom - Mateu Marašu. Kakav je život u Parizu - sve je otkrio u maloj školici francuske povijesti.

U Parizu nas je dočekala prava mala turistička tura i povijesna lekcija novopečenog Parižanina.

"Centar Pariza je generalno dosta širok i velik. Tu je najbolji pogled na Eiffelov toranj. Nisam se nikad još popeo na njega i mislim da čak i neću", kaže Mateo Maraš uz smijeh. "Svima je cilj Eiffelov toranj, a kad se popneš gore – onda ga ne vidiš", dodaje.

Ako se uz Seinu nastavi dalje, stiže se do Louvrea, a Pariz se otkriva kroz svoje četvrti – Saint-Germain, gdje su živjeli veliki umjetnici i filozofi, Latinsku četvrt, središte obrazovanja još u 13. stoljeću, Le Marais – kulturno središte i mjesto mnogih prosvjeda, ali i povijesnog pada Bastille.

"Svaki dan se uči nešto novo. Volim te stvari i mislim da bi bila šteta da ih se ne nauči, s obzirom na to da sam u ovakvom gradu", kaže Maraš.

'Najbolja je materina spiza'

Pariz – grad svjetla, romantike, mode, ali i sporta – glavni je grad Francuske s više od 11 milijuna stanovnika, a godišnje ga posjeti više od 30 milijuna turista. U njemu danas živi i hrvatski rukometni reprezentativac Mateo Maraš. Grad ga je osvojio na prvu.

"Zanimljiv mi je stil gradnje koji je radio Georges-Eugène Haussmann. Ta vizura zgrada je prepoznatljiva za Pariz. To su neke stvari koje ga čine predivnim", kaže Maraš

Pariz nudi puno toga, a nezaobilazna je i gastronomija. Na pitanje je li bolja hrvatska ili francuska kuhinja, odgovor stiže bez razmišljanja.

"Ispravno je reći da je najbolja materina spiza. Nisam ovdje nešto posebno oduševljen glavnim jelima, ali pekarski proizvodi i deserti su vrhunski", kaže. Puževe je probao, ali nije bio oduševljen. "Nikako. Nisu mi", kaže Maraš.

Što misle suigrači?

25-godišnji rukometni reprezentativac potpisao je za francuskog giganta u siječnju prošle godine. U PSG je stigao iz mađarske Tatabánye, u veliki i moćni klub koji nudi brojne izazove i prilike.

"Jako puno ljudi je uključeno u rad kluba. Nisam stigao ni naučiti imena svima. Sve je tako posloženo da ne razmišljaš ni o čemu – trebaš samo doći, trenirati, igrati utakmicu i ići kući", kaže Maraš.

Suigrači imaju samo riječi hvale. Egipatski reprezentativac Yahia Omar opisuje ga kao mirnog i opuštenog tipa. "Miran je, smiješan, nema nervoze". Kapetan PSG-a Luka Karabatić dodaje: "Kao kapetan moram paziti na nove igrače i na to kako se osjećaju, ali Mateo je jako dobar momak. Ima puno volje, puno radi i svaki dan daje najbolje od sebe."

Unatoč velikom klubu i životu u Parizu, Maraš ostaje prizeman.

"Lipo mi je, zadovoljan sam u životu i zahvalan na svemu što imam. Stvarno sam privilegiran što se mogu baviti sportom i od toga živjeti. Zahvalan sam što sam u ovakvom klubu, u ovom gradu i u ovom sportu jer sam upoznao puno ljudi i stekao puno prijatelja".

Svjetsko prvenstvo je iza nas, a na vrata već kuca Europsko prvenstvo. Hrvatsku u skupini čekaju Gruzija, Nizozemska i Švedska. "Mislim da su svi bili ponosni, ali od toga se više ne živi jer se uspjeh brzo zaboravi. Pamtit će se ono što je zadnje. Nadam se da će i ovo prvenstvo završiti sretno."