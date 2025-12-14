Odgajatelj Duško otkriva koliko bi roditelj trebao provesti vremena s djetetom: 'To je minimum'

MAGNET /

Nije tajna da je roditeljstvo postalo globalna drama od zabrane mobitela preko tih generacija do trendova koji se mijenjaju brže nego što se uspije reći "Gentle Parent Thing". Gost emisije MagNet, odgajatelj Duško Ilijević, koji u vrtiću radi više od 20 godina, sve to živi svaki dan u stvarnom svijetu, s djecom bez filtera.

Voditeljici Nikolini Pišek je ispričao koliko bi roditelji trebali minimalno provesti vremena s djetetom, a osvrnuo se i na zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama te padu koncentracije kod djece.

Roditelji se trebaju posvetiti djeci

"Društvo je postalo glasnije i nestrpljivije, a zapravo djetetu treba sve suprotno. Treba biti svjestan toga da nekad trebamo stvarno usporiti, da trebamo prilagoditi situaciju djetetu. Ako je dijete u blizini trebamo zapravo mi nositi cijeli taj proces koji treba biti usporen", započeo je Ilijević.

Na upit voditeljice Pišek, koliko je minimalno vremena potrebno provesti s djetetom, odgajatelj je odgovorio: "Neka novija istraživanja govore o barem petnaest minuta, ali onog predanog nekakvog vremena. To može biti da ste zajedno u kuhinji, da u ovo doba godine zajedno pripremate nekakve kolačiće, da radite nekakve stvari koje grade iskustva jer konekcije su ono što dijete nosi dalje sa sobom. Sjećat će se najljepšeg dana s mamom i tatom, neće se sjećati najljepšeg dana skrolanja po TikTiku."

Zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama

O zabrani korištenja mobitela u osnovnim školama, odgajatelj Duško Ilijević je iznio svoje mišljenje o tome kako to utječe na djecu.

"Donijet će nam još jedan zakon koji će onaj koji ga želi kršiti - kršiti. To koristimo mi odrasli i mi trebamo znati i procijeniti kad djetetu u život uvesti ekrane. A onda kad se već odlučite na taj korak, onda stvarno imate parent ulogu da to jest roditeljsko vođenje, da znate što dijete konzumira, da znate zbog čega mu to dajete i koji su benefiti od toga. Djeci vidljivo opada koncentracija. To dugoročno pamćenje strahovito slabi zato što smo izloženi tim brzim sadržajima koji od nas ne traže zapravo duboko pamćenje. Jedno od najčešćih pitanja roditelja koji imaju djecu u trećoj godini je kako ga odviknuti od ekrana - dva sata nakon spavanja, nikakvih ekrana. Isto tako i prije spavanja, dok jedemo - nikakvih ekrana. Tehnologija je super stvar, ali nemojmo raditi sami od sebe debile", objasnio je Duško.

