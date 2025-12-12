Stiže serija tvoraca hita 'La Casa De Papel'! Milena Radulović u španjolskom hitu 'Ožiljak'

Hit serija 'Ožiljak' premijerno stiže na platformu Voyo 19. prosinca. Autorski seriju potpisuju Pablo Roa i Fernando Sancristóbal, koji stoje iza globalnog hita 'La Casa De Papel', a snimana je u Španjolskoj i Srbiji.

Naslovnu ulogu nosi proslavljena regionalna glumica Milena Radulović. Istoimeni roman, po kojem je snimana serija, potpisuje poznati španjolski pisac Juan Gómez-Jurado, a u glavnim ulogama su, uz Radulović, i ostala poznata regionalna imena - Stefan Kapičić, Mladen Sovilj i Goran Šušljik.

Foto: Rtl

Milena Radulović, jedno od najvećih glumačkih imena novije generacije u regiji, za potrebe ove serije naučila je španjolski te je mjesecima boravila u Španjolskoj na snimanjima. Uz nju, veliki glumački adut serije je i Stefan Kapičić, koji u 'Ožiljku' tumači lik Borisa. Španjolski glumac Juanlu González utjelovio je Simóna, dok Mladen Sovilj utjelovljuje Borisovu desnu ruku.

Foto: Rtl

"Velika mi je čast što je takva ekipa odlučila da tumačim lik Irine. Ovo je moje prvo iskustvo u seriji gdje ću igrati glavni lik i to za mene predstavlja ogroman izazov i odgovornost", otkrila je Milena Radulović tijekom snimanja serije u Srbiji. "Prošla sam obuku za borbe, imamo puno akcijskih scena, govorim na ruskom i španjolskom jeziku, kojeg sam naučila zbog ovog projekta. Mislim da će Irina promijeniti moj život", dodala je slavna glumica tijekom snimanja serije. I zaista, serija je postala hit u Španjolskoj, a Milena je ubrzo dobila još jednu ulogu na tamošnjem tržištu.

Radnja serije prati Irinu, mladu djevojku kojoj je mafija smaknula obitelj. Tragedija ju je obilježila fizički i emocionalno. Nosi ožiljak na licu, ali i unutar sebe te se petnaest godina u divljini balkanskih šuma pripremala za odmazdu ruskoj mafiji.

Perspektivni mladi programer Simón tvorac je revolucionarnog algoritma i uskoro će postati milijunaš, no osjeća se usamljeno i preko online platforme za upoznavanje sreće Irinu. Ludo se zaljubljuje u misterioznu mladu Ukrajinku, a ona se zbog njega odlučuje otputovati u Španjolsku. Simón nije ni svjestan mračne tajne i motiva koje Irina nosi - ona teži samo jednoj stvari, a to je osveta. Kreće strastvena ljubavna priča koja se gradi na mreži laži i mijenja živote protagonista.

Kroz osam epizoda, 'Ožiljak' prelazi preko tema kao što su osveta, ljubav i odanost! Ovaj španjolski hit na platformu Voyo stiže u petak, 19. prosinca, a korisnici će u novim epizodama moći uživati svakog petka i subote!

