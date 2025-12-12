Stiže serija tvoraca hita 'La Casa De Papel'! Milena Radulović u španjolskom hitu 'Ožiljak'
Nova serija prikovat će vas za male ekrane
Hit serija 'Ožiljak' premijerno stiže na platformu Voyo 19. prosinca. Autorski seriju potpisuju Pablo Roa i Fernando Sancristóbal, koji stoje iza globalnog hita 'La Casa De Papel', a snimana je u Španjolskoj i Srbiji.
Naslovnu ulogu nosi proslavljena regionalna glumica Milena Radulović. Istoimeni roman, po kojem je snimana serija, potpisuje poznati španjolski pisac Juan Gómez-Jurado, a u glavnim ulogama su, uz Radulović, i ostala poznata regionalna imena - Stefan Kapičić, Mladen Sovilj i Goran Šušljik.
Milena Radulović, jedno od najvećih glumačkih imena novije generacije u regiji, za potrebe ove serije naučila je španjolski te je mjesecima boravila u Španjolskoj na snimanjima. Uz nju, veliki glumački adut serije je i Stefan Kapičić, koji u 'Ožiljku' tumači lik Borisa. Španjolski glumac Juanlu González utjelovio je Simóna, dok Mladen Sovilj utjelovljuje Borisovu desnu ruku.
"Velika mi je čast što je takva ekipa odlučila da tumačim lik Irine. Ovo je moje prvo iskustvo u seriji gdje ću igrati glavni lik i to za mene predstavlja ogroman izazov i odgovornost", otkrila je Milena Radulović tijekom snimanja serije u Srbiji. "Prošla sam obuku za borbe, imamo puno akcijskih scena, govorim na ruskom i španjolskom jeziku, kojeg sam naučila zbog ovog projekta. Mislim da će Irina promijeniti moj život", dodala je slavna glumica tijekom snimanja serije. I zaista, serija je postala hit u Španjolskoj, a Milena je ubrzo dobila još jednu ulogu na tamošnjem tržištu.
Radnja serije prati Irinu, mladu djevojku kojoj je mafija smaknula obitelj. Tragedija ju je obilježila fizički i emocionalno. Nosi ožiljak na licu, ali i unutar sebe te se petnaest godina u divljini balkanskih šuma pripremala za odmazdu ruskoj mafiji.
Perspektivni mladi programer Simón tvorac je revolucionarnog algoritma i uskoro će postati milijunaš, no osjeća se usamljeno i preko online platforme za upoznavanje sreće Irinu. Ludo se zaljubljuje u misterioznu mladu Ukrajinku, a ona se zbog njega odlučuje otputovati u Španjolsku. Simón nije ni svjestan mračne tajne i motiva koje Irina nosi - ona teži samo jednoj stvari, a to je osveta. Kreće strastvena ljubavna priča koja se gradi na mreži laži i mijenja živote protagonista.
Kroz osam epizoda, 'Ožiljak' prelazi preko tema kao što su osveta, ljubav i odanost! Ovaj španjolski hit na platformu Voyo stiže u petak, 19. prosinca, a korisnici će u novim epizodama moći uživati svakog petka i subote!
Pogledajte video: Mrle otkrio Mojmiri što uopće znači RKTRD NDRD: 'Probaj to govoriti cijeli dan'