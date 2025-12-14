Svinjice u noćnoj patroli po Zagrebu: 'Ajme meni, koliko ih ima!'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NIJE IM SE ŽURILO /

Nesvakidašnjem prizoru u zagrebačkoj Gornjoj Dubravi svjedočila je obitelj koja se automobilom vozila na području Branovečine i Lektrščice.

Put im je prepriječilo stado divljih svinja koje su laganim korakom prelazile cestu.

Ne obazirući se na svjetla automobila, svinjice su na kratko zastale na cesti, a zatim nastavile svojim putem, u šumu.

U Gradu Zagrebu divlje svinje povremeno dnevno migriraju prema lako dostupnim izvorima hrane i vode. U sušnijim razdobljima godine posjećuju maksimirska jezera, Jarun, Savu te potoke koji prolaze gradom. Kroz urbane prostore divlje svinje najčešće samo prolaze.

Građanima se preporučuje da ukoliko zamijete divlje svinje ili drugu divljač da joj ne prilaze, te da je ni u kojem slučaju ne tjeraju, da ostanu staloženi, a ukoliko su s kućnim ljubimcima da iste stave na povodac, te da se smireno udalje s mjesta viđenja ili susreta s divljači.