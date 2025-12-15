FREEMAIL
NEZGODA U ZAGREBU /

Kaos u Savskoj! Kamion počupao kablove, tramvaji se nanizali u koloni

Donosimo popis pravaca kojim prometuju tramvajske linije

15.12.2025.
13:34
Oko 12.40 sati u Zagrebu je došlo do zastoja tramvajskog prometa na Savskoj cesti, kod Crnatkove ulice, zbog oštećenja gornjeg voda od strane teretnog vozila. 

Linija 2 od Savišća prometuje redovito do Glavog kolodvora preko Zrinjevca i Trga bana Josipa Jelačića do Črnomerca istom trasom natrag.

Linija 4 iz Dubca redovitom trasom do Draškovićeve/Branimirove Branimirovom, Autobusni kolodvor, Ul. grada Vukovara, Savska cesta Savski most te istom trasom natrag. 

Linija 9 od Borongaja redovitom trasom do Draškovićeve/Branimirove, Branimirovom, Aut. kolodvor, Ul. grada Vukovara, Savska cesta za Ljubljanicu.

Linije 12 i 14 redovitom trasom do Draškovićeve, te preko Branimirove, Autobusnog kolodvor, Ulice grada Vukovara i Savske ceste do Ljubljanice.

Linija 13 od Kvaternikovog trga redovitom trasom do Ilice/Frankopanske Ilicom R. Austrije do Zapadnog kolodvora.

Linija 17 od Borongaja redovitom trasom do Trga žrtava fašizma, te nastavlja Ul. kneza Mislava, Branimirova, Autobusni kolodvor, Ul. grada Vukovara, Savska cesta Prečko.

ZastojTramvajSavskaZagrebKamion
