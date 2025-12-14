FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TITO TO GO /

Diverzija u partizanskom stilu: Kako su Titu u Sloveniji najprije odrezali nogu, a sad evo i glavu

U Sloveniji politički motivirana egzekucija. Titov egzekutor Slovenac Miroslav Pačnik dovršio je ono što su drugi počeli. Velenje, gdje se egzekucija dogodila, se nekad zvalo Titovo Velenje, pa ako su već uklonili Titovo iz Velenje gospodin Pečnik je na sebe samo preuzeo teret da ukloni Tita iz Velenja. Pa bi Velenje u svoju turističku ponudu moglo sad staviti Tito To Go.

Osim toga Pačnikov anti-anti-fašistički pothvat čak i kod antifašista mora izazvati i nešto divljenja. Naime Tito je stvarno bio velikan - njegov spomenik u Velenju visok je 6 metara, trebalo se na njega noću neopaženo popeti i skinuti brončanu glavu tešku bogtepita koliko. Dakle diverzija baš u partizanskom stilu.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
14.12.2025.
22:54
stanje nacije
Josip Broz TitoVelenjeGlavaSpomenikStanje Nacije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx