Diverzija u partizanskom stilu: Kako su Titu u Sloveniji najprije odrezali nogu, a sad evo i glavu

TITO TO GO /

U Sloveniji politički motivirana egzekucija. Titov egzekutor Slovenac Miroslav Pačnik dovršio je ono što su drugi počeli. Velenje, gdje se egzekucija dogodila, se nekad zvalo Titovo Velenje, pa ako su već uklonili Titovo iz Velenje gospodin Pečnik je na sebe samo preuzeo teret da ukloni Tita iz Velenja. Pa bi Velenje u svoju turističku ponudu moglo sad staviti Tito To Go.

Osim toga Pačnikov anti-anti-fašistički pothvat čak i kod antifašista mora izazvati i nešto divljenja. Naime Tito je stvarno bio velikan - njegov spomenik u Velenju visok je 6 metara, trebalo se na njega noću neopaženo popeti i skinuti brončanu glavu tešku bogtepita koliko. Dakle diverzija baš u partizanskom stilu.