Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'BOLEST SE ŠIRI' /

Teroristički napad u Australiji usred bijela dana. Na plaži u Sydneyu za vrijeme proslave prvog dana židovskog blagdana Hanuke ubijeno je najmanje 12 osoba.

Deseci su ranjeni, jedan je napadač Uhićen, a drugi ubijen. Ovo je jedan u nizu napada na Židove u toj zemlji zbog čega je reagirala izraelska vlada.

"Nažalost, ovaj ubojiti napad u Sydneyju bio je predvidiv. Dvije godine na ulicama Australije, posebno u Sydneyju, održavani su antisemitski prosvjedi", rekao je Gideon Saar, izraelski ministar vanjskih poslova.

Neke od snimaka bi vas mogle uznemiriti. Više saznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.