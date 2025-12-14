Manekenka i dizajnerica Lidija Lešić otkrila bez čega ne može zimi: 'Biram uvijek onaj domaći'

MAGNET /

Blagdansko razdoblje donosi posebnu atmosferu i toplinu, a zimski dani mnogima su nezamislivi bez omiljenih sitnica koje upotpunjuju doživljaj.

Manekenka i dizajnerica Lidija Lešić gostovala je u emisiji MagNet, gdje je otkrila koji su joj odjevni predmeti, modni dodaci, kozmetički proizvodi i omiljena topla pića neizostavni tijekom zimskog razdoblja.

Nikud bez toplog šala i čaja

Lidija se osvrnula na male rituale koji joj pomažu da se osjeća ugodno i njegovano u zimskom razdoblju. Posebno je istaknula koliko joj je važno pronaći ravnotežu između praktičnosti, njege i osobnog stila.

"Ovo je mojih top pet stvari bez kojih zimi ne mogu. Na zadnjem, ali nimalo manje vrijednom mjestu našao se čaj, i to ne bilo kakav čaj. Uvijek biram onaj domaći s đumbirom i medom, da vas lijepo ugrije", započela je poduzetnica.

"Pretpostavljam da je i vama, kao i meni zimi nezaobilazan proizvod balzam za usne koji se kod mene našao na četvrtom mjestu. Usne su mi jako suhe, stoga nije loše povremeno ih obnoviti", dodala je.

"Na trećem mjestu našao se šal i to ne bilo kakav. Riječ je o mom šalu koji je ručni rad. Oversized je i možete se lijepo ušutkati uz njega", rekla je Lidija. Koji su se favoriti našli na njezina prva dva mjesta, doznajte u videu.

