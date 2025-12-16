FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TREĆA SREĆA /

Zaručio se Trumpov najstariji sin Donald Trump Junior

Zaručio se Trumpov najstariji sin Donald Trump Junior
×
Foto: Richard Ellis/alamy/profimedia

Ovo je treći put da je Donald Trump Jr. zaručen

16.12.2025.
8:30
Hina
Richard Ellis/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se njegov najstariji sin, Donald Trump Junior, zaručio s Bettinom Anderson, pripadnicom visokog društva Palm Beacha, izvijestio je New York Times kasno u ponedjeljak.

Prema novinama, Trump je to objavio na blagdanskoj zabavi u Bijeloj kući. Reuters nije zasad uspio kontaktirati predstavnika Donalda Trumpa Jr.

Zaručio se Trumpov najstariji sin Donald Trump Junior
Foto: Derek Blair/afp/profimedia

Ovo je treći put da je Donald Trump Jr. zaručen. Prethodno je bio u braku s Vanessom, bivšom manekenkom i glumicom, 12 godina, a par ima petero djece. Vanessa je podnijela zahtjev za razvod 2018. Kasnije se zaručio s Kimberly Guilfoyle, američkom televizijskom voditeljicom. Mediji izvještavaju da su Trump Jr. i Anderson u vezi oko godinu dana.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kesić u Direktu o njegovanju baštine mržnje između Hrvata i Srba: 'Naši Rafalei su bolji'

Donald Trump Jr.ZarukeDonald Trump
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TREĆA SREĆA /
Zaručio se Trumpov najstariji sin Donald Trump Junior