Zaručio se Trumpov najstariji sin Donald Trump Junior
Ovo je treći put da je Donald Trump Jr. zaručen
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se njegov najstariji sin, Donald Trump Junior, zaručio s Bettinom Anderson, pripadnicom visokog društva Palm Beacha, izvijestio je New York Times kasno u ponedjeljak.
Prema novinama, Trump je to objavio na blagdanskoj zabavi u Bijeloj kući. Reuters nije zasad uspio kontaktirati predstavnika Donalda Trumpa Jr.
Ovo je treći put da je Donald Trump Jr. zaručen. Prethodno je bio u braku s Vanessom, bivšom manekenkom i glumicom, 12 godina, a par ima petero djece. Vanessa je podnijela zahtjev za razvod 2018. Kasnije se zaručio s Kimberly Guilfoyle, američkom televizijskom voditeljicom. Mediji izvještavaju da su Trump Jr. i Anderson u vezi oko godinu dana.
