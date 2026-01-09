Znate li tko sve može biti testiran na droge? 'Kad vidimo da čovjek ima problem...'

Još jedan vozač splitske Čistoće na kokainu. Redovni test na drogu bio je pozitivan. I to nije prvi takav slučaj da su radnici komunalne tvrtke pali na testu za drogu, ali i alkohol.

Direktor splitske Čistoće Andrija Čaljkušić nam je rekao: "Mi smo mu u skladu s našim Pravilnikom o radu izdali opomenu pred otkaz i obavili razgovor s djelatnikom jer ipak naš cilj je da se tom čovjeku pomogne i on se nalazi na godišnjem odmoru. Kada mu istekne trebao bi biti na bolovanju. Od liječnice mu je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom."

Test za uporabu na alkohol je vrlo jednostavan, to je čuveni drager aparat, dok se za drogu koriste test trake za urin.

"Imamo ovdje set od pet psihoaktivnih sredstava. Ovdje se stavi urin i nakon toga se gleda očitanje dvije ili jedna trakica da li je pozitivan ili negativan i ovi testovi hvataju sa sigurnošću zadnjih pet dana da li je netko uzeo nešto ili nije", rekao nam je Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama.

I to primjerice amfetamin, kokain, ecstasy ili marihuanu. "Ono što bih želio reći je da se sve ove test trake mogu kupiti u našim apotekama, da su relativno pristupačne, nisu skupe. Koštaju negdje na razini praktički 5 - 6 eura da možete dobiti. Vrlo jednostavno je za uporabu, vrlo jednostavno je za očitanje i ne treba vam liječnički recept da to možete uzeti, svatko može doma uzeti testirati člana obitelji ili dijete ako nešto sumnja", rekao nam je Zoričić.

Testiranje na poslu

Testiranje na drogu i alkohol na poslu regulirano je Zakonom o zaštiti na radu. Internim Pravilnikom propisuje ga poslodavac.

Na pitanje može li bilo koji poslodavac u bilo kojem trenutku odlučiti uvesti testiranje, Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu pri Ministarstvu rada nam kaže: "Ne da može nego mora. Svaki poslodavac koji je obveznik Zakona o zaštiti na radu dužan je i provoditi taj dio, a svi poslodavci koji zapošljavaju jednog i više radnika obveznici su Zakona o zaštiti na radu."

Kod testiranja svaki korak mora biti točno propisan. Provode ga stručne osobe i to bez najave.

"Također se provodi postupak uz svjedoke, uz osobu koja je osposobljena bude još nadređena osoba i netko od kolega radnika. I ono što je bitno za radnika kojeg se testira, treba voditi brigu da se to radi u nekakvoj tajnosti, da nije izložen pred svim ostalim radnicima", ističe Borić.

Onima koji budu pozitivni procjenjuje se radna sposobnost i utvrđuje je li riječ o izoliranom slučaju ili ovisnosti. Liječenje može trajati mjesec dana, a kod ovisnosti o opijatima, i godinama. Psihijatar Zoričić pritom ističe: "Mislim da je najvažniji dio priče ta prevencija, a to je kad vidimo da čovjek ima problem dati mu šansu prije nego li dobije otkaz. I uvijek apeliramo u društvu - dajmo ljudima šansu, dobit ćemo ponovno odgovorne i radnike i očeve obitelji."

U slučaju teže povrede uz novi pozitivan test - radnik može dobiti i otkaz.