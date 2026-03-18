Drama kraj dječjeg igrališta: Djevojčicu pogodio zalutali metak tijekom vojne vježbe?

Južnokorejska vojska hitno je obustavila sve vježbe gađanja malokalibarskim oružjem, uključujući puške i pištolje, nakon što je dijete pogođeno sumnjivim zalutalim metkom na dječjem igralištu u gradu Daegu.

Prema dostupnim informacijama, učenica osnovne škole pogođena je u ponedjeljak poslijepodne u području vrata. Hitno je prevezena u bolnicu, no srećom je ubrzo otpuštena i izvan je životne opasnosti, piše BBC.

Igralište se nalazi oko 1,5 kilometara od vojnog strelišta na kojem se u trenutku incidenta provodila vježba s bojevim streljivom. Vlasti sada istražuju postoji li izravna povezanost između vojne aktivnosti i ozljede djevojčice.

Kakve su to bile vježbe?

Riječ je o strelištu izgrađenom još 1995. godine, koje je, prema navodima lokalnih medija, opremljeno zaštitnim barijerama namijenjenima zaustavljanju metaka.

Iako su ovakve vježbe u Južnoj Koreji uglavnom sigurne i prolaze bez incidenata, zabilježeni su rijetki slučajevi stradavanja civila. Tako je 2020. godine u pokrajini Južna Jeolla jedna žena teško ozlijeđena nakon što ju je u glavu pogodio zalutali metak s vojnog strelišta.

Podsjetimo, prošle godine vojska je također privremeno obustavila dio aktivnosti nakon ozbiljnog incidenta u gradu Pocheon, kada su borbeni zrakoplovi greškom ispustili bombe na naseljeno područje, pri čemu je ozlijeđeno gotovo 30 civila.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'