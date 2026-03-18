Tata joj je umro kad je imala samo dvije godine: Ovako danas izgleda jedina kći Heatha Ledgera

Kći pokojnog holivudskog glumca Heatha Ledgera, 20-godišnja Matilda, ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je snimljena u opuštenoj šetnji ulicama New Yorka.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Matilda, koju je Ledger dobio s glumicom Michelle Williams, viđena je tijekom odlaska po kavu, odjevena u ležernu kombinaciju svijetlih traperica i crne hoodice. Uz jednostavne crne balerinke i torbu preko ramena, djelovala je potpuno neopterećeno dok je uživala u toplijem vremenu u gradu.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Mnogi su primijetili koliko nalikuje svom ocu, koji je preminuo 2008. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u filmskoj industriji.

Ljubavna priča i nasljeđe

Matilda je rođena 2005. godine, nakon što su se Ledger i Williams upoznali na snimanju filma Brokeback Mountain. Iako su se razišli dvije godine kasnije, njihova veza ostala je zapamćena kao jedna od najposebnijih u Hollywoodu.

Williams je nedavno u jednom intervjuu iskreno progovorila o njihovom odnosu, istaknuvši koliko je glumac bio poseban i koliko joj i danas nedostaje.

“Bio je toliko poseban… Hvala Bogu da postoji Matilda”, rekla je emotivno.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Daleko od svjetla reflektora

Za razliku od svojih slavnih roditelja, Matilda vodi povučen život i rijetko se pojavljuje u javnosti. Upravo zato njezina nedavna šetnja New Yorkom izazvala je velik interes, podsjetivši mnoge na nasljeđe jednog od najtalentiranijih glumaca svoje generacije.

Podsjećamo, Heath Ledger je tragično izgubio život 22. siječnja 2008. godine. Sa samo 28 godina pronađen je mrtav u svom stanu na Manhattanu, a nalazi obdukcije utvrdili su da je umro od posljedica miješanja droge i lijekova. U trenutku njegove smrti, njegova jedina kći Matilda imala je tek dvije godine.

