Naši tinejdžerski idoli: Nećete vjerovati kako danas izgledaju zvijezde One Tree Hilla

One Tree Hill je američka teen-drama koja je emitirana od 2003. do 2012. godine, a prati živote stanovnika malog grada Tree Hilla u Sjevernoj Karolini. U središtu priče su Lucas i Nathan Scott, polubraća koja dijele istog oca, ali dolaze iz potpuno različitih svjetova. Njihovo rivalstvo, koje započinje na košarkaškom terenu, s vremenom prerasta u složen odnos pun sukoba, pomirenja i osobnog rasta.

Serija se bavi temama obitelji, prijateljstva, ljubavi, gubitka i odrastanja, prateći likove od srednjoškolskih dana do odrasle dobi. Uz Lucasa i Nathana, važne uloge imaju Peyton Sawyer, Brooke Davis i Haley James, čiji se životi isprepliću kroz romantične i životne izazove.