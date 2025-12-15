Kći poznatog glumca rano je kročila na modnu pistu, a prije nekoliko godina potpuno je promijenila stil

Rođena 25. listopada 2000. godine kao Iris Tallulah Elizabeth Law, odrasla je u idiličnom londonskom kvartu Primrose Hill, okružena britanskom umjetničkom elitom. Uz oca, poznatog glumca Judea Lawa i majku Sadie, njezin život od malih nogu bio je isprepleten sa svijetom mode i filma. Ključnu ulogu u njezinom odrastanju imala je i njezina krsna kuma, legendarna supermodel Kate Moss.

Godina 2021. bila je prekretnica za njezin imidž. Za ulogu punk ikone Soo Catwoman u mini-seriji "Pistol", koja prati priču o Sex Pistolsima, Iris je donijela hrabru odluku: obrijala je svoju dugu smeđu kosu. Novi, platinasto plavi "buzzcut" postao je njezin zaštitni znak.