Tko je kontroverzna Britanka? Spavala s 1057 muškaraca u 12 sati, a sada je protjerana iz Indonezije

Tko je kontroverzna Britanka? Spavala s 1057 muškaraca u 12 sati, a sada je protjerana iz Indonezije
Foto: Sonny Tumbelaka/afp/profimedia
Britanska pornozvijezda Bonnie Blue bit će deportirana s indonezijskog otoka Balija u petak nakon što je izrečena visoka kazna zbog sumnje u proizvodnju pornografskog sadržaja. Njezin boravak na otoku, koji je počeo s namjerom snimanja eksplicitnih scena s mladim turistima, doveo je do policijske akcije i velikog skandala.
Bonnie Blue (26), pravim imenom Tia Billinger, britanska je kreatorica sadržaja za odrasle koja je postala prepoznatljivo ime u industriji zabave za odrasle. Poznata je po svojim eksplicitnim filmovima u kojima često nastupa u scenama s velikim brojem partnera, uključujući i projekte s 1057 muškaraca. Njezin rad izaziva podijeljene reakcije, od obožavatelja koji cijene njezinu slobodnu seksualnost do kritičara koji smatraju da promovira neetičke norme. 

16.12.2025.
6:06
Hot.hr
Sonny Tumbelaka/afp/profimedia
Bonnie BluePorno GlumicaIndonezija
Tko je kontroverzna Britanka? Spavala s 1057 muškaraca u 12 sati, a sada je protjerana iz Indonezije