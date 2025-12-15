S dvije godine kašnjenja kreće obnova Pravnog fakulteta: Pogledajte štetu od potresa

Cjelovita obnova u potresu oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnoga fakulteta, nakon dvogodišnjih zastoja u postupcima javne nabave i pripreme projekta, počela je u ponedjeljak uvođenjem izvođača radova u posao. Obnova vrijedna oko 28 milijuna eura povjerena je tvrtki Ing–grad d.d., a rok za izvođenje je godinu i pol.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić izrazio je žaljenje što obnova kasni dvije godine te objasnio da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije prihvatilo cijenu odabranog ponuđača, ali da je u ponovljenim postupcima postignuta slična cijena.

Vjerujem da će ova zgrada za 18 mjeseci zasjati sjajem kojim zaslužuje, kazao je Lakušić i dodao da je do sada za obnovu zgrada Sveučilišta utrošeno oko 800 milijuna eura, te da je planirano još utrošiti oko 200 milijuna eura.

Zgrada Sveučilišta u Zagrebu građena je u razdoblju od 1856. do 1859. prema projektu bečkoga arhitekta Ludwiga von Zettla i ima status zaštićenog kulturnog dobra. Najprije je korištena kao Opća javna bolnica, zatim kao vojarna, tvornica duhana te kao povremeni izložbeni prostor.

Od 1882. u njoj je smješteno Sveučilište u Zagrebu.