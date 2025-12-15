FREEMAIL
MODNA IKONA NEKAD /

Pogledajte kako je Neven Ciganović izgledao prije estetskih zahvata, mnogi ga ne bi prepoznali

Pogledajte kako je Neven Ciganović izgledao prije estetskih zahvata, mnogi ga ne bi prepoznali
Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /25
Neven Ciganović (55), hrvatski stilist, televizijski komentator i influencer poznat po osebujnom modnom stilu i javnim nastupima, godinama je otvoreno govorio o estetskim zahvatima kojima je želio usavršiti svoj izgled. Danas je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće showbiz scene, no njegovi početci izgledali su znatno drukčije.

U našoj galeriji donosimo stare fotografije Nevena Ciganovića - iz vremena prije estetskih operacija koje su ga, prema mišljenju mnogih, potpuno transformirale. Pogledajte kako je izgledao kao mladi stilist na početku karijere, kada su mu lice, stil i imidž bili gotovo neprepoznatljivi u odnosu na današnji izgled.

Pogledajte kako se Neven mijenjao kroz godine u galeriji u nastavku.

15.12.2025.
19:35
Hot.hr
Robert Anic/pixsell
Neven CiganovićEstetske Operacije
