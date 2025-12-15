Bijelim krznom sakrile se od hladnoće: Dvije Karlovčanke u maniri holivudskih diva

Advent u Karlovcu ove je godine privukao brojne posjetitelje svojim veselim i šarenim ugođajem na glavnoj promenadi. Građani su uživali u bogatom blagdanskom programu, od glazbe uživo do ukrašenih štandova s tradicionalnim zimskim delicijama i suvenirima. Miris kuhanih rakija i vina širio se zrakom, dok su posjetitelji uživali u božićnoj glazbi i divili se svjetlucavim dekoracijama koje su grad pretvorile u pravu blagdansku čaroliju.

Osim toga, posebnu pažnju privukle su dvije djevojke iz publike koje su, unatoč hladnom vremenu, na koncert došle u stilu, u zimskim kaputima i s odličnim raspoloženjem. Hladnoća ih nije spriječila da zasjaje i stilski se izdvoje među brojnim posjetiteljima.

Galeriju s promenade na karlovačkom Adventu donosi kaportal.hr