Nakon pravomoćne presude: Bosanskohercegovački glumac odrekao se od prestižne nagrade

Glumac Moamer Kasumović (44) odlučio se odreći od Trećejanuarske nagrade Općine Bijelo Polje, koju je dobio 2017. godine. Ova odluka uslijedila je nakon što je pravomoćno osuđen za teško kazneno djelo pedofilije. Pokretač inicijative za oduzimanje nagrade bio je član odbora Demokratske Crne Gore, Marko Đukić, koji je tražio da se Kasumoviću nagrada formalno oduzme zbog pravomoćno izrečene sudske presude. Iako je Skupština općine usvojila opće zaključke prema kojima se priznanja mogu oduzeti osobama osuđenim za teška kaznena djela, u ovom konkretnom slučaju nije donesena posebna odluka.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Kasumović je Trećejanuarsku nagradu dobio 2017. godine, dok je nekoliko godina kasnije u Sarajevu počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjim dječakom.

Općinski sud u Sarajevu izrekao mu je kaznu od godinu dana zatvora, koju je, u skladu sa zakonom, zamijenio novčanom kaznom. Kazna je iznosila približno 36.500 konvertibilnih maraka (oko 18 tisuća eura).

U svom priopćenju za javnost Kasumović je objasnio da se na ovu odluku odlučio kako bi, kako je naglasio, sačuvao dostojanstvo i integritet same nagrade. Istaknuo je kako ne želi da priznanje, koje bi trebalo promovirati društvene i kulturne vrijednosti, postane predmet političkih sporova ili dodatnih podjela u društvu.

Teško kazneno djelo pedofilije

Podsjetimo, glumac je osuđen zbog bludničenja nad maloljetnikom, a taj je podatak bio nepoznat javnosti sve dok se nakon jedne predstave o vršnjačkom nasilju u beogradskom Narodnom pozorištu nije ustao mladić koji je priznao da je 2019. bio žrtva njegovog seksualnog zlostavljanja. Tada je imao 14 godina, a mladić je u potresnoj ispovijesti u kazalištu ispričao i da je cijeli slučaj dobio sudski epilog i da je glumac osuđen.

