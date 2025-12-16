Ovo može samo Marko Grubnić: Pogledajte kako je organizirao spektakularnu rođendansku proslavu

Proslavljeni modni stilist Marko Grubnić proslavio je svoj 43. rođendan na zaista spektakularan način. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrio djelić čarobne atmosfere s tajne večere koja je odisala luksuzom i elegancijom.

Na seriji fotografija Grubnić pozira u elegantnom crnom odijelu s otkopčanom košuljom, okružen stotinama upaljenih svijeća koje su stvorile nestvarno romantičan ugođaj. U rukama drži unikatnu crnu tortu u obliku srca, a cijelu je kombinaciju upotpunio dizajnerskom torbicom, skupocjenom Chanelicom i raskošnim kaputom leopard uzorka. "Čista magija... Zahvalan, blagoslovljen... i duboko zaljubljen u ovaj trenutak", napisao je stilist, dodavši kako je proslava bila "tiho ikonična".

Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizale čestitke i komplimenti, a mnogi su pohvalili njegov "elegantan outfit".

Otkrio tajnu svog mladolikog izgleda

Ova proslava savršeno se uklapa u Grubnićev prepoznatljiv stil. Nakon što je ove godine obilježio 20 godina uspješne karijere, Marko Grubnić je za Net.hr otkrio tajnu svog mladolikog izgleda.

''Ja nikada nisam skrivao da mi je njega kože jako važna, prije svega jako mi je važno zdravlje kože, odnosno taj zdravi izgled. Zaista se trudim njegovati svoju kožu, nahraniti ju i dati joj sve potrebno kako bi bila njegovana. Sigurno ima nešto i u genetici, ne volim pretjerivati s raznim tretmanima, volim da sve izgleda jako prirodno, njegovano i zdravo'', rekao nam je Marko.

