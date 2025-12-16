Lažne dojave o bombama zaokupirale Hrvatsku, stručnjak: 'Takve prijetnje mogu biti jako ozbiljne'

ŠIRENJE STRAHA /

Zagrebačka policija imala je posla s prijetećim mailovima o postavljenim bombama. Kako u najveću bolnicu u Hrvatskoj, tako i u središnjicu HDZ-a i još neke objekte.

Srećom sve su se dojave pokazale lažnima. Može li policija ući u trag onima koji na ovaj način šire strah?

"Evo meni su sad javili dok je trajao sastanak. To je sve što u ovom trenutku znam. Policija će izvijestiti kasnije. Napravili su ili sada rade uobičajeni pregled pa ako ne bude ništa, bit će sve okej. A prijeteći mailovi stigli su na još adresa", poručio je premijer Andrej Plenković.



