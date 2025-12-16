FREEMAIL
BOŽIĆ IZA REŠETAKA /

Kerum u zatvor, a Šuta kaže: 'Takve stvari šalju lošu poruku, ali svima se događaju nesreće...'

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum će Božić očito provesti iz rešetaka.

Jučer je završio u zatvoru na Bilicama nakon prometne nesreće koja se dogodila u blizini njegova hotela na Mažuranićevu šetalištu.

Na teret mu se stavljaju 3 prekršaja, od nepropisnog uključivanja u promet zbog čega je udario u drugi automobil, napuštanje mjesta nesreće te upravljanje vozilom iako već ima zabranu vožnje, zbog svega mu je određen pritvor od 14 dana.

U nastavku pogledajte što na to kažu Bojan Ivošević i Tomislav Šuta.

16.12.2025.
17:08
RTL Danas
