Kerum u zatvor, a Šuta kaže: 'Takve stvari šalju lošu poruku, ali svima se događaju nesreće...'

ŠOK U OSIJEKU /
Ministrica se oglasila o uhićenom dječjem psihijatru: 'Ozbiljno sam zgrožena'
Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum će Božić očito provesti iz rešetaka.
Jučer je završio u zatvoru na Bilicama nakon prometne nesreće koja se dogodila u blizini njegova hotela na Mažuranićevu šetalištu.
Na teret mu se stavljaju 3 prekršaja, od nepropisnog uključivanja u promet zbog čega je udario u drugi automobil, napuštanje mjesta nesreće te upravljanje vozilom iako već ima zabranu vožnje, zbog svega mu je određen pritvor od 14 dana.
U nastavku pogledajte što na to kažu Bojan Ivošević i Tomislav Šuta.