Ovi mladi ljudi su budućnost Hrvatske: 'Mnogi prijatelji su otišli, ali ja sam odlučio ostati'

Po broju mladih poljoprivrednika Hrvatska je iznad prosjeka EU-a! Iz godine u godinu - sve ih je više!

A da je mladost budućnost ovog važnog sektora, potvrđeno je i na Petim danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

Osim zimske brazde, objavljuje i noćno oranje, sjetvu, žetvu, ali i kako popraviti traktor. Stavio je čak i kameru na motiku. Sve ono što se od jednog agroinfluencera i očekuje!

Viši od europskog prosjeka

"Traktori i mehanizacija i poljoprivreda su mi od malih nogu velika strast. I prije nekoliko godina mi je došla ideja da probam s tim vlogovima, snimio sam prvi, drugi, treći", ispričao je Marko Makarević, poljoprivrednik iz Gradišta.

Najstarija djelatnost, u suvremenom obliku na njegovu profilu privlači mnoge. A čini se kako mlade općenito agrar sve više zanima. Prema podacima Europskog parlamenta, hrvatski je udio mladih u poljoprivredi 14 posto dok je europski prosjek 11. Da su mladi svijetla budućnost potvrđeno je i na Petim danima poljoprivrede gdje su im dodijeljena 44 ugovora.

"Dobili smo potporu za nove strojeve, imamo već uljaru pa ćemo zamijeniti nove strojeve, potporu za ulaganje dakle, tim ćemo samo poboljšati kvalitetu da dignemo bračko maslinovo ulje na višu razinu", rekle su Katica i Ivana Arnerić, uzgajivačice maslina s otoka Brača.

Mogu računati na potporu Europe

Osim dvadesetogodišnjih sestara koje su treća generacija maslinara, bilo je tu mladih iz ostalih sektora poljoprivrede, a zajedničko im je to što u ovom poslu vide budućnost.

"Odlučio sam se ostati ovdje u našoj Slavoniji, jer mnogi moji prijatelji su otišli u Austriju, Njemačku, Irsku, tko će ostati ovdje ako nećemo mi?", poručio je mladi poljoprivrednik Marko Potocki iz Gunje.

A na potporu države, kao i Europe, mogu i dalje računati.

Veća ulaganja u prizvodnju

U prethodnom se programskom razdoblju ulagalo u infrastrukturu, a u novom je imperativ proizvodnja! Koliko će novca stići, računao je i sam premijer.

"Nešto malo manje oko 18 i nešto. Znači 18,8", rekao je premijer Andrej Plenković.

Hrvatska će se izboriti za odgovarajuća sredstva i povećati proizvodnju mlijeka i mesa 20 %, najavio je i resorni ministar, a sve smo bliže i pristupu europskoj organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, odnosno OECD-u.

Hrvatska je dobro ocijenjena

"Veseli me da smo pohvaljeni da je Hrvatska dobro ocijenjena, ekološka proizvodnja i mladi poljoprivrednici i na tom tragu možemo biti zadovoljni", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

"Pristupanje OECD-u je klub zemalja, put, koji je pozitivan, lakši, pristup je prije svega tržištu, ono što nama nedostaje u Hrvatskoj je prije svega tržišno razmišljanje", poručio je Mladen Jakopović, predsjednik HPK.

No ako nastavimo ovim tempom, možda bismo osim sve većeg broja mladih, mogli svjedočiti otvaranju novih gospodarstva. A osim samodostatnosti u proizvodnji žitarica i uljarica, Hrvatska bi mogla napokon postati konkurentna i u preradi poljoprivrednih proizvoda.