Vijest iz Bruxellesa zatekla je sve, hrvatski poljoprivrednici strahuju za budućnost

Vijest koja bi mogla uznemiriti poljoprivrednike stiže iz Europske komisije. U Bruxellesu žele prepoloviti novac za zajedničku poljoprivrednu politiku.

Obraditi 200 hektara zemlje bez mehanizacije, nemoguća je misija. "Mi govorimo da nakupljamo samo željezo doma, nažalost bez toga se ne može više. Mi pratimo trendove svih zemalja koje su ispred nas, nažalost bez toga je nemoguće proizvoditi hranu." Objašnjava nam Jurica Cafuk, poljoprivrednik iz okolice Varaždina

Cijena ovakve vadilice krumpira je 300 tisuća eura, toliko košta i traktor, a bez europskih poticaja kupnja ovih ali i ostalih strojeva poljoprivrednicima je nezamisliva.

Pa je vijest o mogućem smanjenju sredstava za novo sedmogodišnje razdoblje zajedničke poljoprivredne politike od 2028. uznemirila mnoge. Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore smatra radi se o značajnom smanjenju! "U prošlom periodu to je bilo oko 32 % više, a u ovom prijedlogu to je to je oko 15, to je dakle u principu pad na pola!"

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, od 2023. do danas našim je poljoprivrednicima iz dva fonda isplaćeno više od milijarde eura europskog novca. A u ovom programskom razdoblju - predviđeno je gotovo 5 milijardi eura za hrvatsku poljoprivredu.

Rezanje sredstava od 2028.

Od 2028. možemo računati na samo 3,7 milijardi eura. U Ministarstvu poljoprivrede smatraju da će ta sredstva biti dovoljna i da se smanjenje europskog proračuna neće osjetiti.

"Ovo sada je novo programsko razdoblje koje se usmjerava na proizvodnju - što nama kao Hrvatskoj odgovara,. mi smo puno ulagali u infrastrukturu i nama sad ovo odgovara jer infrastruktura ide van onoga što je za poljoprivredu." Pojašnjava Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

A u to bi trebala biti uključena i nacionalna sredstva - do sad je obveza države bila 20% - a od 2028. bi će 30% - naravno ako prijedlog europske komisije prođe.

Očekujemo da će to izmijeniti. Jer vidimo da je unutar okvira svih poljoprivrednika u EU pa i svih ministarstava - staju na stajalištu da jbi trebali zadržati vrijednosti s prethodnog programskog razdoblja." Zaključuje Jakopović.

"Mislim da je vrlo važno da radimo na tome da se komisiji odbije ovakav prijedlog da se vrati na doradu i da onda zapravo iznađemo mogućnosti da iz nekih dodatnih sredstava koja po riječima europskog povjerenika postoje." Smatra Marko Vešligaj iz kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

A nacionalnih sredstava - smatra - nema dovoljno. Protiv ovog se prijedloga, kaže, europski poljoprivrednici žale, a ni našima nije svejedno.. "Kak će to funkcionirati - nismo ni mi znali da će se to sad baš toliko rezati... Poljoprivreda kolko je kod nas... evo vidite i sami da je muka na svemu." Zaključuje Cafuk. Cijene svega rastu - a ako se smanje potpore - mogle bi rasti - još i više.