Ogroman priljev na hitnu! Gripa ispraznila vrtiće i škole: 'Nedostaje i djelatnika i učenika, negdje i do 50 posto'

Većina djece ovih dana je doma, a ne u vrtiću. U Dječjem vrtiću Petar Pan u Zagrebu, od ukupno 442 upisane djece, danas ih je došlo tek nešto više od 150.

"Primjećujemo da je gripa ove sezone počela već krajem listopada. U skupinama u kojima smo imali oboljelu djecu trebalo je puno vremena da se ponovno vrate u vrtić, i to dulje nego ranijih godina. Roditelji navode da su djeca imala iznimno visoke temperature, i do 40 stupnjeva, koje su trajale danima", kaže Marina Petrović, zdravstvena voditeljica u Dječjem vrtiću Petar Pan.

Ravnateljica ističe kako problem nije samo gripa jer su pogođeni i odrasli, što dodatno otežava organizaciju rada. "Više nas zabrinjava to što su nam odgojitelji i pomoćni radnici sve češće bolesni. Tada imamo problem kako organizirati rad s djecom i produžiti boravak. Za sada se čuvamo spajanja skupina koliko god možemo", rekla je ravnateljica vrtića Anamarija Nekić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Klinička slika kod djece

Slična situacija je i u zdravstvenim ustanovama. U najvećoj dječjoj bolnici u Zagrebu posljednjih dana bilježe i do 150 pregleda dnevno na hitnoj službi, dok je prošle godine taj broj bio ispod 100.

Bilježimo povećan broj prijema na hitnu ambulantu. Roditelji s djecom najčešće dolaze zbog gripe. Klinička slika kod djece uglavnom je blaga i većina se otpušta kući uz simptomatsku terapiju. Hospitalizira se manji broj djece, uglavnom ona s kroničnim bolestima, pojašnjava pedijatrica Lana Njavro iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Prema dosadašnjim podacima, prijavljeno je više od 7000 slučajeva gripe. Puno posla imaju i ordinacije obiteljske medicine. "Ima jako puno gripe. Danas smo u ambulanti imali šest pacijenata s potvrđenom gripom, a s onima koji su se javili telefonom broj se penje na više od deset samo u jednom danu. Puno je školaraca, više nego radno aktivne populacije, iako se to zna brzo promijeniti", kaže Dragan Soldo, liječnik obiteljske medicine.

Roditelji sve opravdaju

Zbog velikog broja oboljelih problema ima i u školama. U Osnovnoj školi Većeslava Holjevca u Zagrebu nedostaje i učenika i djelatnika. "Ovisi o razredu. Negdje nedostaje šest ili sedam učenika, a negdje i do 50 posto razreda. Ista je situacija i s djelatnicima, trenutačno mi nedostaje šest učiteljica. Nadamo se da ćemo do Nove godine svi preboljeti pa mirnije ući u novu godinu", rekao je ravnatelj škole Slaven Staklenac.

Izostanaka učenika ima puno, a roditelji trenutačno mogu opravdati izostanke do tri dana bez ograničenja. "Praktički više ne postoje neopravdani izostanci jer roditelji sve opravdaju. Rekao bih da je 98 posto izostanaka opravdano zbog bolesti ili obiteljskih razloga, ali ima i onih koji to zlorabe", dodaje ravnatelj.

Novim Pravilnikom planira se ograničiti broj roditeljskih ispričnica po polugodištu, no još nije poznato koliko će ih biti dopušteno. Promjene bi trebale stupiti na snagu nakon zimskih praznika.