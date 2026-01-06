FREEMAIL
HRVATSKI PRAVOSLAVCI /

Crkva iz NDH ponovno pokreće raspravu u Hrvatskoj: 'Apsolutno stojimo iza tih ideja'

Premijer je na službenom putu u Parizu, pa je na domjenak srpske pravoslavne crkve poslao izaslanike. Iz HDZ-ovog koalicijskog partnera, Domovinskog pokreta, nije bilo nikoga.

Ivan Penava, saborski zastupnik, ali i ministar demografije Ivan Šipić, večer provode u Splitu, na domjenku udruge Hrvatski pravoslavni centar – udruge koja za krajnji cilj ima uspostavu Hrvatske pravoslavne crkve. Podsjetimo, prvu hrvatsku pravoslavnu crkvu osnovao je ustaški poglavnik Ante Pavelić 1942. tijekom djelovanja NDH, a njezinim padom – ugašena je i crkva. U Hrvatskoj se s vremena na vrijeme pokušavala obnoviti. Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac ranije je poručio da mu osnivanje takve crkve nije prihvatljivo.

Reporter Rade Županović razgovarao je s Ivanom Penavom o aktualnoj inicijativi.

Penava je jasno istaknuo da Domovinski pokret nikad nije inicirao osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve. “Ja osobno, kao i Domovinski pokret, nikad nismo došli na ideju osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve. To je radio naš stranački prijatelj i suborac Stipe Mlinarić, a gospodin Predrag Mišić, Peđa, koji preko svoje udruge na tome radi dulje od dvije godine, a mi, naravno, kao čovjeka čije istinske ljudske vrijednosti prepoznajemo i koji se dokazao na jako puno područja, prije svega onih humanitarnih, ali i u najtežem periodu Domovinskog rata, jasno da ga podržavamo i da ćemo ga podržavati,” rekao je Penava.

Na pitanje podržava li inicijativu Hrvatske pravoslavne crkve, Penava je odgovorio: “Apsolutno. Da li podržavamo građane Republike Hrvatske koji se osjećaju Hrvatima i pravoslavcima? Odgovor je – da. Da li branimo njihovo ustavno garantirano pravo na vjerske slobode? Da, i to im apsolutno nitko ne može zabraniti. Apsolutno stojimo iza tih ideja. Nismo mi ti koji ćemo tu inicijativu pokrenuti.”

Komentirao je i stav HDZ-a, koalicijskog partnera: “Gledajte, to stvarno nije bila tema, niti vjerujem da je danas ikome u Hrvatskoj to tema ako ima razvijen demokratski standard i civilizacijski nivo da se vjerske slobode ne propituju. Kako ih ne propitujemo u nijednoj drugoj vjeroispovijesti, tako ih nećemo definitivno provjeravati niti propitivati za hrvatske građane koji se osjećaju pravoslavcima.”

Na upit o političkoj razboritosti osnivanja Crkve koja je prvotno osnovana u vrijeme NDH, Penava je odgovorio:

“Ma, gledajte, to vam je pitanje kad bi si dao mašti na volju rekao bih da ga je smislio netko u kumrovečkoj školi. Dakle, kad se pozivamo na povijest i na nekakve povijesne prijepore – pa nismo li imali mi Domovinski rat netom prije? Je li netko danas otišao u SNV i SPC pitati za njihovu ulogu u Domovinskom ratu i je li ih itko pitao je li to razborito da radite skupaove?”

Penava je odbacio tvrdnje da inicijativa može izazvati podjele u društvu.

 “Radi li izložba Medakovića? Radi li je manifestacija pod nazivom Srpkinja u Vukovaru? Dakle, apsolutno imamo jednu propagandnu osmišljenu programsku hajku iz kumrovečke škole koja lupka Hrvate. U ovom slučaju Hrvate koji su pravoslavci – govori ime: ‘Ne, budite kuš’ nekoj velikosrpskoj politici koju ta kumrovečka škola non stop propagira. Nećemo to dopustiti u modernoj Hrvatskoj. Živimo u slobodnom društvu. Svatko ima pravo vjerovati u što god želi, to je u Ustavu ove zemlje, a to svi mi garantiramo.”

Zaključio je da su branitelji poput Predraga Mišića i drugih, koji su se etablirali u humanitarnim i ratnim aktivnostima, omogućili svakome da se dobro osjeća u Hrvatskoj: “Nemojmo raditi cirkus od te žrtve, poštujmo je i omogućimo svakome da se dobro osjeća u našoj Hrvatskoj,” poručio je Penava.

6.1.2026.
20:16
RTL Danas
Ivan PenavaMilorad PupovacSrpska Pravoslavna CrkvaDomjenak
