Dok se zimske službe bore s mećavom, vozači rade nešto neshvatljivo! 'To nam je veći problem'

Vrhunac je snježnog vala. Prava zima diljem zemlje - od novog snijega, jakog vjetra - ali i obilne kiše. U Puli je gust snijeg pao nakon više od 15 godina. Kamion je kod Novigrada sletio s ceste, a loši uvjeti su okrenuli i automobil u suprotnom smjeru.

Zabijelio se i otok Krk. Na Kvarneru puše olujna bura, a zbog niskih temperatura stvara se poledica. U Dalmaciji probleme stvaraju olujno jugo i obilna kiša. Neprestano pada u gorskim dijelovima Hrvatske.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović na Bosiljevu je razgovarala s Domagojem Lončarom, voditeljem HAC-ove Tehničke jedinice održavanja Bosiljevo.

Kakvo je trenutno stanje na hrvatskim autocestama?

Trenutno nema slobodnog pravca za teška teretna vozila iz Dalmacije ili Rijeke prema Zagrebu. Razlog je iznimno velika količina snijega. Za sve ostale skupine vozila promet je otvoren.

Imali ste još nekoliko intervencija?

Cijeli dan. Veći problem stvaraju vozači bez zimske opreme. Ono što se danima najavljivalo, to se i dogodilo. Imali smo izlijetanje kamiona na 49. kilometru u smjeru Zagreba. Još nekoliko šlepera je stalo zbog proklizavanja. To nam predstavlja veći problem od samog snijega.

Bilo je još nekoliko problema s ljudima koji, zanimljivo, staju kako bi se fotografirali, zbog čega nastaju velike kolone?

Selfieji i izrada uspomena s ceste usporavaju promet, čime se nepotrebno stvaraju dodatne kolone, što otežava rad zimskoj službi. Na području Bosiljeva cijeli je dan sedam ili osam kamiona, a na cestama u Lici i Gorskom kotaru je oko 50 radnih jedinica. Međutim, u radu nas ometaju ljudi koji nemaju zimsku opremu ili staju na cesti.

Bez čega ne kretati na put i što očekujete u narednim satima?

Obavezna je zimska oprema. Potrebno je informirati se putem stranica HAK-a i HAC-a te voziti oprezno i polako. U narednim danima očekuju se veliki minusi, stoga vozači moraju prilagoditi vožnju uvjetima na cesti.

Zatvorena Sljemenska cesta

Zbog snježnih nanosa, Sljemenska cesta je zatvorena za sav promet. Nekoliko osobnih vozila ostalo je zaglavljeno na dionici prema vrhu. Gust snijeg pada u Zagrebu cijelo poslijepodne, na tlu je više od 10 centimetara snijega, a intenzivno će padati i do večernjih sati.

Na Vukovarskoj ulici došlo je do prometne nesreće - automobil se zabio u rasvjetni stup. A vozači imaju problema i na parkiralištima.

Već nekoliko godina nije palo ovoliko snijega u Zagrebu pa je na teren izišlo 250 ekipa Zimske službe koje rade na prohodnosti cesta. Poteškoće stvaraju parkirana vozila u uskim ulicama gdje ralice ne mogu proći. Istovremeno, na Sljemenu od jutra pada gust snijeg, a tisuće ljudi uživaju u sanjkanju i snježnim radostima.

"Prošlih par godina nije ovakvog snijega bilo, nije ovo sad ništa ekstremno ali više nego prošlih godina, ali spremni jesmo", rekao je Miroslav Capan, glavni dežurni Zimske službe Žitnjak.

Na pitanje koje su najkritičnije točke po Zagrebu Capan odgovara: "Mostovi, nadvožnjaci, preljevi i naravno prilazi bolnicama, školama, vrtićima ali sve mi čistimo jednako dobro".

U Osijeku potrošili 120 tona soli

I u Slavoniji pada novi snijeg. Zimska služba osječke komunalne tvrtke u posljednja 24 sata potrošila je više od 120 tona soli za posipanje kolnika te pješačkih i biciklističkih staza. Građani se pozivaju da čiste automobile i ispred svojih kuća i zgrada. Posebno su na oprez pozvali zbog kiše koja se ledi pri tlu.

"Zbog sigurnosti u prometu, zbog ledene kiše, morali smo pojačati dodatno soljenje. Sada imamo preko 700 tona soli, tako da smo sigurni. Danas je preko 50 ljudi iz Unikoma vani, u Zimskoj službi jer se sutra očekuje intenzivniji snijeg.", rekao je Igor Pandžić, direktor osječkog komunalnog poduzeća Unikom.