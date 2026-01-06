Severe Weather Europe upozorava na arktički udar: Ekstremna zima i snijeg do koljena

Vremenski modeli s dolaskom Nove godine prešli su u izrazito zimski režim, pri čemu se snažan arktički prodor sada sprema zahvatiti gotovo dvije trećine Europe. To će potaknuti više zimskih oluja od Sredozemlja do Balkana, donoseći mećave, obilne snježne nanose i prodornu hladnoću. Istodobno, arktički zrak prodire sve do Sjeverne Afrike, donoseći snijeg u dijelove Španjolske i Alžira, javlja Severe Weather Europe.

Nekoliko ključnih naglasaka vremenskog uzorka do sredine siječnja 2026.:

Arktički udar: Prognozira se pad temperatura od 12 do 15 °C ispod sezonskog prosjeka u srednjoj, zapadnoj i jugozapadnoj Europi.

Sredozemni cikloni potiču 'balkanske snježne bombe': Duboki cikloni koriste obilnu vlagu s juga, donoseći intenzivne snježne padaline s mećavama nad Balkanom i istočnom Europom.

Utjecaj stratosfere: Novi događaj stratosferskog zagrijavanja dodatno destabilizira polarni vrtlog, povećavajući mogućnost „zaključane“ hladnoće do sredine i kraja siječnja.

'Sudar zračnih masa'

Kako je Nova godina započela, atmosferska konfiguracija nad sjevernim Atlantikom i Europom doživjela je temeljitu promjenu. Prethodno progresivno strujanje naglo je zamijenjeno klasičnom blokadom na visokim geografskim širinama – tzv. 'Grenlandskim blokom'.

"Ovaj prostrani greben visokog tlaka djeluje poput meteorološke brane, prisiljavajući duboki rezervoar arktičkog zraka da se izlije prema jugu preko Europe. Rezultat je dugotrajni poremećaj polarnog vrtloga, što stvara uvjete za produženo razdoblje dominacije zimskog vremena diljem kontinenta", navodi SWE.

Glavna zabrinutost sada se usmjerava na 'sudar zračnih masa'. Kako se ovaj ledeni arktički zrak sudara s još uvijek toplim i vrlo vlažnim Sredozemnim morem, potaknut će niz intenzivnih sekundarnih ciklogeneza.

Očekuje se da će se ove snažne zimske oluje kretati preko Balkanskog poluotoka prema srednjoj i istočnoj Europi, donoseći prijetnju dubokog snijega, potpunih snježnih zametanja (whiteout), te ozbiljnih poremećaja u prometu.

Dalje prema zapadu, najnoviji trendovi sugeriraju da bi sekundarna, duboka atlantska zimska oluja mogla zahvatiti zapadnu Europu krajem ovog tjedna i tijekom vikenda, potencijalno donoseći snijeg do razine mora u područjima koja su sezonu započela neuobičajeno blago.

Ovi uvjeti traju još od Božića. Sada se nastavljaju i u siječnju, kao posljedica ranog poremećaja i podjele polarnog vrtloga početkom prosinca. "Kako bismo u potpunosti razumjeli dinamiku iza njegove podjele, potrebno je detaljnije objasniti polarni vrtlog i zašto je važno pratiti njegovo ponašanje tijekom zime", navodi SWE.

Što je polarni vrtlog?

Zemljina atmosfera ima šest slojeva. Većina procesa koji utječu na naše svakodnevno vrijeme odvija se u najnižim slojevima – troposferi i stratosferi.

Troposfera je sloj najbliži Zemljinoj površini. Debela je oko 12 km i proteže se od tla visoko u atmosferu. Ovisno o geografskom položaju, njezina debljina varira od oko 8 km do gotovo 20 km. Najdublja je iznad ekvatora, a znatno tanja iznad sjevernog i južnog pola.

Iznad nje nalazi se znatno deblji sloj – stratosfera, debela od 11 do 50 km, sastavljena od suhog zraka. U stratosferi se nalazi još jedan ključan element koji čini vrijeme znatno promjenjivijim i često pokreće velike, dugotrajne zimske vremenske pojave.

To je polarni vrtlog – golemi trodimenzionalni prsten snažnih vjetrova koji kruže visoko iznad nas. Polarni vrtlog rotira oko Sjevernog pola, na visini od oko 20 do 50 km iznad Zemljine površine, s iznimno snažnim brzinama vjetra.

Kako i kada nastaje polarni vrtlog?

Zbog nagiba Zemljine osi, polarna područja tijekom jeseni primaju znatno manje Sunčeve energije. To uzrokuje snažnije zahlađenje sjevernih krajeva. Kao posljedica toga, polarne noći mogu trajati više uzastopnih mjeseci, s dugim razdobljima bez sunčeve svjetlosti.

Dok temperature u polarnim područjima snažno padaju, atmosferski slojevi južnije ostaju relativno topli jer istodobno primaju više Sunčeve energije. Time se stvara velika temperaturna razlika između ekvatora i sjevera.

Hlađenje polarnih područja snižava površinski tlak zraka, a sličan proces događa se i u stratosferi. Razlika u temperaturi između Sjevernog pola i ekvatorskih područja raste u oba sloja atmosfere.

To stvara veliku ciklonalnu cirkulaciju niskog tlaka u polarnoj stratosferi – poznatu kao polarni vrtlog.

Tijekom zime pratimo dva atmosferska sloja: troposferu i stratosferu. Polarni vrtlog proteže se kroz oba, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajem.

Zbog toga razlikujemo gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio polarnog vrtloga. Kada je vrtlog snažan, zadržava hladni zrak u polarnim područjima, sprječavajući njegovo širenje i omogućujući blaže vrijeme u većem dijelu Europe, SAD-a i ostalih srednjih geografskih širina.

No kada se polarni vrtlog poremeti ili čak raspadne, više ne može zadržati hladni zrak, koji tada lako prodire prema srednjim geografskim širinama, uključujući Europu i Sjevernu Ameriku. Takve situacije već su bile u Aziji, Kanadi, SAD-u, a povremeno i u Europi posljednjih godina. Ove zime vrtlog u višim slojevima atmosfere snažno je poremećen, a pomicanje njegovih dijelova uzrokuje prodore ekstremne hladnoće nad europski ili sjevernoamerički kontinent.

Poremećaj i podjela polarnog vrtloga na početku meteorološke zime 2025./26. bili su glavni okidač ekstremnih hladnih valova u Sibiru, Aljasci i Yukonu, s temperaturama do gotovo –75 °F (–60 °C). Sada je na redu Europa.

Grenlandski blok vraća hladnoću u Europu

Ogroman greben visokog tlaka proširio se nad Grenlandom i sjevernim Atlantikom. Zbog toga se mlazna struja savija u snažno meridionalno strujanje, stvarajući izravan koridor za prodor polarnog zraka s Arktika prema Sredozemlju.

Kao odgovor na grenlandsku blokadu, duboki dol u visini s velikim ciklonom na tlu juri prema jugu preko zapadne i srednje Europe. Iza njega se šire obilni snjegovi i ekstremna hladnoća do –40 °C nad sjevernom Europom.

"Analiza prizemnog tlaka pokazuje dubok ciklon (987 hPa) nad Baltičkim morem, koji uzrokuje intenzivne snježne padaline s efektom mora i mećave u južnoj Švedskoj, Litvi i Latviji, te donosi snažnu hladnoću nad Skandinaviju. Sličan razvoj obilnog snijega očekuje se i u Danskoj, s mogućih 30–50 cm snijega u narednim danima", nvaoid SWE.

Dodaju kako se drugi ciklon (991 hPa) nalazi uz obalu Portugala i Maroka, donoseći veliku količinu vlage u Sredozemlje.

Jugoistočna Europa s Turskom te daleki sjeverni Atlantik s Grenlandom blokirani su snažnim grebenom, čime se stvara koridor za prodor niskih geopotencijala nad kontinentalnu Europu.

Kao rezultat, golemi rezervoar arktičke hladnoće spušta se preko sjeverne i zapadne Europe prema jugu, zahvaćajući Skandinaviju, Dansku, Farske otoke, UK, Irsku, Beneluks i Francusku znatno hladnijim zračnim masama.

Hladni zrak širi se prema jugu u nedjelju i doseže zapadno Sredozemlje tijekom noći na nedjelju. Arktički prodor u Sredozemlje pokreće velike zimske snježne oluje na Balkanu

"U utorak se formira snažan ciklon nad središnjim Sredozemljem, koji se u noći na srijedu produbljuje i premješta preko Italije u Jadran, sazrijevajući nad sjevernim i središnjim Balkanom. Arktički hladni zrak tada se povlači još južnije, zahvaćajući srednju Europu, Francusku, Španjolsku, Portugal i zapadno Sredozemlje s temperaturama i do 15 °C ispod prosjeka. Znatno hladniji zrak stiže i do Maroka i Alžira", navodi SWE.

Sudar arktičkog zraka s toplim i vlažnim sredozemnim zrakom rezultirat će obilnim snijegom u srednjoj Europi i na Balkanu od utorka do petka.

"Najintenzivnije snježne padaline i mećave očekuju se u središnjem Balkanu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, sjevernu Srbiju, južnu Sloveniju, južnu Mađarsku, sjever Rumunjske i veći dio Ukrajine. Lokalno se očekuje više od 50 cm snijega, a moguće i blizu 100 cm u zapadnoj Bosni i sjevernoj Rumunjskoj. Obilan snijeg prognozira se i za zapadne Alpe", prognozira SWE.

Snažna atlantska oluja moguća krajem tjedna u zapadnoj Europi

Kako se veliki dol oslabi krajem tjedna, sa sjevernog Atlantika mogu stići novi duboki cikloni prema zapadnoj Europi.

U petak modeli nagovješćuju snažnu zimsku oluju koja bi mogla zahvatiti Irsku i UK, s mogućim središnjim tlakom između 960 i 970 hPa. Uz i dalje hladne uvjete, snijeg je moguć u dijelovima zapadne Europe, dok bi se zatim mogao proširiti i na Beneluks i Dansku.

