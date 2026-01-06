Opasna navika koju mnogi vozači ponavljaju zimi: Ako ovo ne učinite, prijeti visoka kazna

Zimski uvjeti proteklih dana ponovno su donijeli snijeg i poledicu na cestama diljem Hrvatske, a policija upozorava vozače na obaveznu zimsku opremu i čišćenje vozila prije vožnje.

U jutarnjoj žurbi, mnogi često očiste tek mali dio vjetrobranskog stakla i kreću u promet. No, takav potez nije samo neodgovoran, već je i strogo kažnjiv.

Prema Zakonu o sigurnosti na cestama svaki je vozač dužan "prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu". Kršenje ovog zakona može vam 'zaraditi' kaznu od čak 130 eura.

Čišćenje obavezno iz više razloga

Snijeg na vozilu može biti opasnost za samog vozača, ali i za ostale sudionike u prometu. Jedan od razloga je vidljivost, odnosno puno je teže primijetiti vozilo prekriveno snijegom, nego li ono očišćeno.

Osim toga, vožnja s djelomično očišćenim staklima drastično smanjuje preglednost, a na modernim automobilima blokirani senzori i kamere prestaju ispravno raditi.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Opasnost je prisutna i prilikom kočenja jer snijeg tada može skliznuti s krova na vjetrobransko staklo i tako smanjiti vidljivost, a može i odletjeti na drugi auto i ugroziti drugog vozača. Poseban je to problem ako se na krovu stvorio led, čime se opasnost povećava.

Zimska oprema

Osim dobro očišćenog auta, vrlo je važna zimska oprema koja je obavezna od 15. studenog do 15. travnja.

Vožnja bez adekvatnih zimskih guma ili lanaca također se kažnjava sa 130 eura, a policija može i isključiti vozilo iz prometa.

