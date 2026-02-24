FREEMAIL
EMOTIVNA PORUKA /

Josipa Pavičić slomljena nakon gubitka: 'Hvala ti, voljena moja, za sve'

Josipa Pavičić slomljena nakon gubitka: ‘Hvala ti, voljena moja, za sve’
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Josipa Pavičić na Instagramu je podijelila tužnu vijest o smrti svoje voljene bake

24.2.2026.
11:39
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Voditeljica, autorica i edukatorica osobnog razvoja Josipa Pavičić (47) podijelila je sa svojim pratiteljima tužnu vijest. Na Instagramu je objavila da je preminula njezina voljena baka, uz dirljivu fotografiju i emotivnu poruku koja je ganula mnoge.

Josipa Pavičić slomljena nakon gubitka: ‘Hvala ti, voljena moja, za sve’
Foto: @josipapavicic1

„Bake su posebna stvorenja. U njihovim rukama je nježnost, u njihovim očima razumijevanje, a u njihovom srcu dom. Moja voljena baka Kačera 26. 11. 1934. – 23. 2. 2026. Hvala ti, voljena moja, za sve“, napisala je Pavičić.

Objava je brzo prikupila brojne poruke sućuti i podrške pratitelja, koji su joj u komentarima uputili riječi utjehe.

Nedavno predstavila novu knjigu o svjesnom življenju

Inače, Josipa je prošle godine predstavila svoju novu knjigu „Sada – Umijeće življenja u sadašnjem trenutku“, u kojoj donosi praktične alate i promišljanja o usporavanju užurbanog ritma života i svjesnijem življenju. Promociji su prisustvovala brojna poznata lica, a kuma knjige bila je pjevačica Danijela Martinović (54).

POGLEDAJTE VIDEO: Stiglo je proljeće? Meteorologinja otkrila može li se vratiti zima: 'Evo što kažu prognoze'

Josipa PavičićSmrtBakaEmotivna Objava
