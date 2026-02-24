Slavko Goluža nakon infarkta: 'Dogodilo mi se to na dan kad je Sarač umro'

Eh, što ti je život. U jednom trenutku je sve u redu, sve OK, u drugom ti se život okrene za 180 stupnjeva. Slavko Goluža, najtrofejniji hrvatski rukometaš, istinska legenda našeg rukometa, doživio je srčani udar za vrijeme utakmice prošlog vikenda Bjelovara, kojeg vodi kao trener, protiv Nexea 2 iz Našica.

Osjetio snažnu bol u prsima

Početkom drugog poluvremena utakmice koja se igrala u Bjelovaru u subotu, osjetio je Slavko bol i gušenje u prsima te je, u pratnji igrača i pomoćnog trenera, otišao u svlačionicu, gdje ga je preuzela Hitna pomoć i prevezla u bolnicu. Čim je Slavko izašao na teren, žestoko ga je zaboljelo u prsima. Još on, onako, sav u bolovima, poručio je svojim igračima da nastave u istom ritmu. Iako je doslovno u tom trenutku borio za život, mislio je samo na svoje igrače i na rezultat. Javio nam se Slavko u utorak ujutro s Rebra, nakon vizite. Nismo ga prvotno htjeli smetati s pitanjima jer je situacija bila delikatna, ali sad kad mu je bolje, odlučili smo sa Slavkom napraviti opširniji intervju...

Sve se to dogodilo na dan kad je pokojni Zlatko Saračević umro prije pet godina. Ajde sad vi recite... Da, baš za ne povjerovati. Slavko Goluža za Net.hr.

'Nikad nisam imao ikakvih problema'

"Nikad nisam imao ikakvih problema, niti je bilo naznaka, nikad ništa. Taman kad je počelo drugo poluvrijeme osjetio sam jaku bol u prsima. Odmah sam reagirao. Otišao sam u svlačionicu, pozvali smo Hitnu i Hitna me odvezla u bolnicu u Bjelovaru. Ovim putem želim se zahvaliti ljudima u bolnici i svima koji su mi pomogli. Zbilja su se potrudili, dali su sve od sebe da mi spase život. Nalazi su bili svi dobri, ali bol u prsima nije prestajala i nakon što sam prenoćio. Ujutro je jedan nalaz bio povišen i odlučili smo da idemo u Zagreb na Rebro. Došli smo u Zagreb u bolnicu, odmah su me zaprimili kad su vidjeli stanje, situaciju i ugradili mi stent. Nakon toga je bol nestala i sve je sad u najboljem redu. I dobio sam slobodno. Malo ću odmoriti ovaj tjedan. Na godišnjem sam", nasmijao se Slavko Goluža, koji nam priča dramu koju je doživio neobično tiho. Zastao je na trenutak, uzeo par sekundi pauze, opet se nasmijao i kazao:

'Sad ću se malo odmoriti, na godišnjem sam'

"Kako ste vi iznenađeni, tako sam i ja i svi oko mene, ali eto, tako je očito moralo biti. Sad ću se malo odmoriti", šali se Slavko Goluža.

Operacija je bila rutinska...

"Stent su mi ugradili kroz ruku. Nisu me uspavljivali, za takav oblik operacije nije potrebna opća anestezija. Želim se svima zahvaliti na rebru, od doktora Pašalića koji me operirao do svih na odjelu. Stvarno divni ljudi i veliki profesionalci. Tim ljudima treba skinuti kapu za sve što rade jer su pravi junaci. Ništa mi ne nedostaje i još jedno im veliko hvala. Bit ću u bolnici još dan - dva i onda idem na kućnu njegu."

Vraćate se rukometnom poslu, ne vraćate? Pitamo to jer je trenerski posao stresan, a stres vam sad nije potreban...

'Vraćam se trenerskom poslu, rukomet je moj život'

"Naravno da se vraćam, naravno da ću i dalje trenirati i baviti se trenerskim poslom. Nego sa čim da se bavim?! Rukomet je moj život. Nakon rehabilitacije se vraćam poslu. Ne odustajem. Odmaram sad, dolazim k sebi, ali dobro sam. Moglo je biti puno gore."

Stvarno ste bili izloženi stresu. Igračka karijera, izbornička karijera na klupi Hrvatske, sve što vam se u tom periodu dogodilo, svi medijski napadi... Jako vas je sve to osobno pogodilo, puno toga ste uzeli ka srcu i puno toga ste držali u sebi. To nam je palo napamet isto nakon što se doznalo da ste doživjeli infarkt.

'Uz četiri začepljene žile, jedna je bila na pola začepljena'

"Ma je, sve se meni to skupilo i evo, sve došlo na naplatu. Ali dobro, u Božjim sam rukama, Bogu hvala sve je na kraju završilo dobro. Uz to, od četiri žile jedna je bila začepljena na pola."

Sad nema više stresiranja, barem treba paziti. Što manje stresa. Samo, ne znamo kako bez stresa u trenerskom poslu.

"Vidjet ćemo. Zdravlje je najbitnije, ali opet ponavljam - meni je rukomet život. Ne razmišljam u pravcu puštanja svega u životu, ali svjestan sam da je zdravlje najbitnije. Razmišljam da se oporavim što prije i idem dalje."

Kad ste zadnji puta išli na pregled?

"Nemam pojma, iskreno".

Malo ste se po tom pitanju opustili...

'Svi se opustimo u životu'

"Slušajte, svi se mi opustimo u životu. Posao, obveze, brzi današnji život. Za ništa nemaš vremena pa zdravlje gurneš u drugi plan, a ne bi smjelo biti tako."

Kako se drže supruga i sin?

"Ma OK. A što mogu... Tu su, svaki dan me obilaze u bolnici na Rebru, ne samo oni nego svi. Svi zovu, pitaju, daju mi podršku. Neizmjerno sam svojoj obitelji zahvalan na svemu, kao i ljudima u RK Zagreb i u HRS-u. Odmah su mi izašli u susret, zvali ako što treba, stvarno su tu uz mene."

Negdje vam telefon zvoni sto na sat...

"Ma zvoni, svi zovu, hvala svima. Shvaćam da su se ljudi zabrinuli, ali sad sam dobro".

Sad te ima, sad te nema

Kako je život labava stvar...

"Je, sad te ima, sad te nema. Dobro, ja sam Bogu hvala još tu, ali pogodilo je, eto i mene. Dobro je, još se ne dam. Sad kad razgovaramo o ovom, pala mi jedna anegdota na pamet".

Koja?

"Sve se to dogodilo na dan kad je pokojni Zlatko Saračević umro prije pet godina. Ajde sad vi recite... Da, baš za ne povjerovati".

Za naježiti se...

"Baš, ali to je život. Nećemo sad plakati što mi se moglo dogoditi, pričati ili doticati se toga da sam mogao umrijeti jer nisam umro, tu sam još s vama i bit ću tu ako Bog da još dugo. Ljudi žive godinama sa dva - tri - četiri - pet stentova, ja imamo samo jedan", nasmijao se opet Slavko Goluža...

"Pa što nije, realno. Malo su me neki zezali iz HRS-a, pojedinci koji su već ugradili stentove, kažu - Slavko, dobro došao u klub. Oporavit ću se ja i idemo dalje. Nema stajanja."

Prehrana neka posebna?

"Ma ništa posebno."

Kobasice, kulenove seke, kulen?

"Haahahahah. Znao sam da ćete me to pitati. Zašto ne", zaključio je Slavko Goluža.

