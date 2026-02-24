Stravičan sudar u Zagorju: Vlak naletio na auto, policija objavila ključan detalj

U Donja Stubica jučer u ranim jutarnjim satima dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je vlak naletio na auto. U sudaru je vozač automobila teško ozlijeđen, dok je njegov suputnik zadobio lakše tjelesne ozljede, priopćila je PU krapinsko-zagorska.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 5.30 sati, kada se 26-godišnji vozač nije zaustavio na prijelazu ceste preko željezničke pruge. U tom je trenutku na bočni dio njegova vozila naletio vlak kojim je upravljao 55-godišnji strojovođa. Od siline udarca automobil je izbačen izvan kolnika. Policija je navela i kako u trenutku nesreće uređaji za osiguranje prijelaza nisu bili u funkciji.

U nesreći je 26-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Opća bolnica Zabok. Njegov 27-godišnji suputnik prošao je s lakšim ozljedama. Zbog provođenja očevida i sanacije pruge, željeznički promet na toj dionici bio je obustavljen gotovo tri sata, od 5.36 do 8.25 sati.

