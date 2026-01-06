Vozači oprez, dvije prometne na autoputu: Kamioni i auto zarotirali se na cesti

SKLISKE PROMETNICE /

Dvije prometne nesreće dogodile su se u utorak na autocesti A1.

Dobili smo snimku čitateljice koja nam je rekla kako je kod Novigrada kamion sletio s autoputa i zaustavi se zarotiran u suprotnom smjeru. Na oko 50 metara od njega isto i s osobnom automobilu stranih registracijskih oznaka. Na terenu su policija i vučna služba. Na svega oko kilometara od tog mjesta, također je kamion koji je sletio s autoputa te također se zarotirao u suprotnom smjeru.

HAK je objavio da se radi o prometnim nesrećama na A1 i to između čvora Novigrad i čvora Karlovac (49. km) u smjeru Zagreba, te između čvora Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika.

Vozi se uz ograničenje brzine na 40 km/h.

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Bosiljevo 2 i čvora Sveti Rok, državnu cestu DC1 na dionici Grabovac-Gračac-Knin i DC3 na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica (opširnije u izvješću).

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, a za sav je promet zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska (opširnije u izvješću).

'Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme. Povodom blagdana Sveta tri kralja zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 14 do 23 sata', objavio je HAK.