PITAMO VAS /

Koliki bi mogući izostanak Joška Gvardiola bio veliki udarac Vatrenima na SP-u?

Koliki bi mogući izostanak Joška Gvardiola bio veliki udarac Vatrenima na SP-u?
Foto: Martin Rickett, Pa Images/alamy/profimedia

Pišite nam na Facebook stranici portala Net.hr, dio vaših odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30 sati

6.1.2026.
12:22
danas.hr
Martin Rickett, Pa Images/alamy/profimedia
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijedio se početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige. Manchester City je potvrdio da je došlo do loma fibije desne noge, odnosno goljenične kosti i da će Gvardiol biti podvrgnut operacijskom zahvatu.

Obično oporavak od takve ozljede traje od 4 do 6 mjeseci. Hrvatski reprezentativac javio se na svom Instagram profilu i poslao vrlo snažnu poruku. 

"Ovo je težak trenutak, ali me nikada neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Citizensima, hvala vam na beskrajnoj podršci. Volim vas i borit ću se svaki dan da se vratim jači, kao gradski ratnik. Moje srce kuca za Hrvatsku. Zauvijek! Ustat ću ponovno, bolji nego ikad! Za svoj klub. Za svoju braću u klubu i na nacionalnoj razini. Za svoj narod. Za Hrvatsku", napisao je Gvardiol na svom službenom profilu.

Više o ovoj temi čitajte OVDJE, a u našoj redovnoj rubrici pitamo i vas: "Koliki bi mogući izostanak Joška Gvardiola bio veliki udarac Vatrenima na SP-u?"

Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

Oglasio se izbornik Dalić

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić kontaktirao je Gvardiola nakon ozljede.

"Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima.

Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu", poručio je izbornik Zlatko Dalić, prenosi internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.

Joško GvardiolPrijelom NogeHrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićManchester CityPitamo Vas
