Snijeg radi probleme u Zagrebu: Na terenu 245 ekipa Zimske službe, u III. stupnju pripravnosti su'

U Zagrebu zbog snijega promet ZET-ovih autobusa odvija se otežano pogotovo u podsljemenskom području, obustavljena je i linija 140 koja prometuje Sljemenskom cestom, a tom cestom zabranjen je i promet osobnih automobila te se na Sljeme može doći jedino žičarom.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je Hini da je od poslijepodne nastao problem u normalnom odvijanju prometa ZET-ovih autobusa, pogotovo u podsljemenskom području, te se odvija otežano.

Istaknuo je da je od 12.40 sati na Sljemenskoj cesti obustavljen promet ZET-ovog autobusa 140, koji nije mogao voziti zbog nepropisno parkiranih osobnih vozila. Promet ZET-ovog autobusa u 15.15 sati pokušao se ponovno uspostaviti, ali zbog snijega to nije bilo moguće.

Osobnim automobilima zabranjen je dolazak na Sljeme Sljemenskom cestom, te im je jedino omogućen povratak, dodao je Korlaet. Istaknuo je da se na Sljeme može doći jedino žičarom koja prometuje normalno.

Sve ralice na terenu, Zagrebačke ceste dosad posipale 970 tona soli i 416 tona kamene sipine

Istaknuo je da je u Zagrebu na terenu ili u izlasku na teren svih 245 ekipa Zimske službe Zagrebačkih cesta. Ekipe Zimske službe su u III. stupnju pripravnosti zbog snijega i niskih temperatura na području Grada Zagreba. Uz obilazak terena te raljenje prometnica, Zimska služba aktivnosti kontinuirano prilagođava aktualnim meteorološkim uvjetima, dodao je Korlaet.

Zagrebačke ceste su u ponedjeljak, 5. siječnja i u noći 5. na 6. siječanj ukupno potrošile 970 tona soli i 416 tona kamene sipine, a Čistoća još 14 tona na soljenje ulica, trgova u centru grada, prilaza bolnicama i slično, rekao je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika.

Sveukupno u Zimskoj službi Grada Zagreba sudjeluje 245 ekipa što podrazumijeva 135 kamiona i 110 specijalnih vozila raspoređenih u devet mjesta stalne pripravnosti (baze Zimske službe) od čega su dvije u sastavu Zagrebačkih cesta - podružnice Zagrebačkog holdinga (Žitnjak i Zagorska). Preostale baze nalaze se raspoređene na različitim lokacijama na području Zagreba. Svim operativnim procesima upravlja se iz glavne baze Zimske službe na Žitnjaku.

Na skladištu i raspoređeno po bazama Zimske službe trenutno se nalazi oko 11 000 tona soli i oko 1300 tona sipine, a ukoliko bude potrebno iz ugovora sa dobavljačima naručivat će se dodatne količine.

