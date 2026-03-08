Temperature do 20 stupnjeva, a onda stižu pljuskovi: Meteorolog otkrio detalje

Traje nam razdoblje iznadprosječne topline, one dnevne. Tako će se nastaviti i tijekom idućeg tjedna, ali će nam se od sutra povremeno stići i nešto vlage sa Sredozemlja, uglavnom do Jadrana.

NEDJELJA

Ujutro i prijepodne umjerena naoblaka u Dalmaciji, ali samo na otvorenome moru moguća koja kap kiše. Drugdje većinom vedro, tek mjestimice po kotlinama i uz rijeke s kratkotrajnom maglom, koja će čak i češća te upornija biti na moru sjevernog Jadrana, ali i na širem zadarskom području. Na kopnu prohladno uz slab mraz, a duž obale svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano pa i potpuno vedro. Vjetar će opet uglavnom izostajati, a bit će toplo, osobito za ovo doba godine, čak do 18-19 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično, obilje sunca, ali će zapuhati ponegdje umjeren istočni i jugoistočni vjetar. No, temperatura ostaje visoka za ožujak, bit će između 17 i 19 °C.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, nešto više oblaka na jugu, kao i onih dnevnog razvoja u zaleđu. No, uglavnom suho, tek koja kap prema otvorenome moru. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 16 do lokalno i 20 °C. Na sjevernom Jadranu većinom sunčano i toplo, malo svježije uz zapadnu obalu Istre i na udaljenijim otocima gdje će se lokalno do sredine dana zadržati sumaglica ili niska slojevita naoblaka. Vjetar slab sjeverozapadni, a navečer pod Velebitom do umjerena bura.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti nastavak iznadprosječne dnevne topline, a jutra ostaju prohladna, rijetko po kotlinama uz kratkotrajnu maglu. Povremeno može biti više oblaka, osobito sredinom tjedna, ali će uglavnom ostajati suho, tek malo kiše se očekuje u gorskim krajevima.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu nešto oblačnije, ali će to biti i dalje barem djelomice sunčano. No, neće biti baš sasvim stabilno pa se u početku koji kraći lokalni pljusak može očekivati na južnom, a od srijede izglednije na sjevernom dijelu. Vjetar uglavnom slab, samo u ponedjeljak slabo do umjereno, u Dalmaciji prolazno moguće pojačano jugo. Temperatura bez veće promjene, dakle, ugodno toplo.