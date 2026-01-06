Poplave i klizišta, 15.000 ljudi ostalo bez struje, rijeka odnijela most! 'Oni su odsječeni'

S planine u Hercegovini spašeno je četvero hrvatskih građana, koji su zaglavili u snijegu. Spasio ih je GSS. Nakon jučerašnjih prizora gradova i naselja okovanih snijegom, danas stižu slike nabujalih rijeka i klizišta. Bez struje je u BIH oko 15 tisuća domova.

Umjesto zimskih radosti - zimske nevolje. I to na planini koja se često naziva Hercegovačkim Alpama - na Prenju.

"To je zahtjevan teren, vrlo problematičan teren tako da smo angažovali dva teška off road vozila kako bismo došli do njih", kazao je Almir Karkelja, načelnik GSS-a Prenj, BiH.

Spašenim mladićima i djevojkama je dvadesetak godina. Svi su iz Splita. Kući su krenuli iz Sarajeva.

"Imamo mi ovde ovo dešavanje, nevrijeme, izljevi voda tako da su njihovi roditelji savjetovali da ne idu preko Jablanice nego su im dali tu rutu. Nažalost, baš su pogriješili", kazao je Karkelja.

Na sjeveru snijeg, na jugu bujične poplave i odroni

U sjevernom dijelu Hercegovine - problemi sa snijegom. U južnom s bujičnim poplavama i odronima. Ovo je pogled iz zraka na poplavljena područja pokraj Mostara uz rijeku Bunu koja je na najvišem vodostaju u povijesti. U mostarskom naselju Cim otvorilo se klizište. Osam je kuća odsječeno nakon što se odronio dio zemlje na cestu.

Pero Ćiro Pavlović, glasnogovornik Stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije rekao je kako razina i količina vode koja se očekuje nije niti približno na onoj mjeri na kojoj je bila proteklih 48 sati tako da bi ključna poruka bila da stanje jeste ozbiljno ali nema nikakve veze za bilo kakvom panikom.

Šezdesetak kilometara sjeverno od Mostara slični prizori, poplave u Konjicu.

"U jednom dijelu čistimo snijeg, borimo se da struja dođe. U drugom dijelu općine pokušavamo da spriječimo plavljenje objekata", navodi Husein Hodžić,pomoćnik gradonačelnika Konjica za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

A u istočnoj Bosni nema više jedne ćuprije na Drini, točnije mosta u Goraždu.

"20-tak kuća je ostalo, evo, ne znam, odsječeno, baš doslovno odsječeno, nemaju putnu komunikaciju i, evo, danas ćemo nastojat neku alternativu da napravimo pošto je šteta ogromna", navodi Mujo Sofradžija, načelnik Općine Foča.

Građani BiH sa strepnjom iščekuju noć i iduće dane – ni novi snijeg, ni topljenje starog, neće im donijeti mir.

Kiše prouzročile probleme u Crnoj Gori

Više cesta zatvoreno je diljem Crne Gore u utorak zbog obilnih padalina u protekla 24 sata, voda prijeti i brojnim kućama, a tijekom noći na srijedu očekuje se rast vodostaja Skadarskog jezera.

Crnogorsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su posljedice obilnih padalina zabilježene u općinama Nikšić, Danilovgrad, Mojkovac, Bijelo Polje, Ulcinj, Pljevlja, Podgorica, Kolašin i Berane.

„Zbog odrona i izlijevanja rijeka obustavljen je promet na više cestovnih pravaca, uključujući regionalne ceste Đurđevića Tara–Mojkovac, Danilovgrad–Glava Zete, Podgorica–Danilovgrad u mjestu Orja Luka, kao i cestu Kolašin–Berane preko tunela Klisura“, navodi se u priopćenju crnogorskog MUP-a.

Prema posljednjim informacijama od 15 sati, svi vodostaji rijeka su u opadanju, osim rijeke Zete i Skadarskog jezera, koje Crna Gora dijeli s Albanijom. Oko dvije trećine tog jezera, najvećeg na Balkanu, pripada Crnoj Gori, a jedna trećina Albaniji.

Tijekom noći očekuje se rast vodostaja tog jezera uslijed kontroliranog ispuštanja vode iz hidroelektrana na rijeci Drim koje provodi albanska strana.

Premijer Albanije Edi Rama rekao je ranije u utorak da su, uslijed povećanog protoka rijeke Drim, započela kontrolirana ispuštanja vode iz hidroelektrana Koman te Vau i Dejes, što bi moglo dovesti do naglog porasta razine Skadarskog jezera.

„U kaskadnim akumulacijama na Drimu, kao rezultat povećanja protoka, započela su kontrolirana ispuštanja iz HE Koman i HE Vau i Dejes, gdje se trenutačno ispušta količina od 700 kubnih metara u sekundi", objavio je Rama na Facebooku.

Crna Gora strahuje da bi vodostaji rijeka mogli premašiti rekordne iz 2010. godine, kada je ta zemlja pretrpjela značajnu štetu od poplava, posebno u priobalnom dijelu Skadarskog jezera.

S albanske strane ključna pritoka je rijeka Drim, na kojoj je izgrađeno više hidroelektrana. Najveća pritoka Skadarskog jezera s crnogorske strane je rijeka Morača, dok voda iz jezera istječe rijekom Bojanom, koja ujedno čini granicu između dviju država.