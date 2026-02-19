FREEMAIL
Zora je oduvijek osjećala da joj nešto "ne štima" krajem veljače. Ove godine otkrila je da to ima veze s retrogradnim Merkurjem, planetom komunikacije, koji počinje 26. veljače. Shvatila je da je to uzrok svih nesporazuma, zbrki i tehnologije koja joj je često stajala na putu. S osjećajem straha, Zora je primijetila kako joj stvari već izmiču kontroli - telefon ne radi, e-maili su zaboravljeni, a sve oko nje je zbunjeno. Iako se osjećala nesigurno, odlučila je ostati mirna i vjerovati svojoj intuiciji. Na kraju je shvatila da retrogradni Merkur nije tu da uništi, već da je podsjeti koliko je važno ostati smirena u kaosu.
19.2.2026.
7:00
Webcafe.hr
Cura Dana
