Liječnik Vatrenih otkrio koliko bi mogao trajati Gvardiolov oporavak

Joško Gvardiol oglasio se nakon što je zadobio puknuće tibije desne noge na utakmici Manchester City – Chelsea. Hrvatskog stopera krajem tjedna očekuje operacija, a pred njim je dug i zahtjevan oporavak.

„Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati“, poručio je Gvardiol.

Ozljeda dolazi u vrlo osjetljivom trenutku jer bi oporavak mogao potrajati sve do početka Svjetskog prvenstva koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zbog toga se već sada postavlja pitanje hoće li trenutačno najskuplji hrvatski nogometaš biti spreman za nastup na najvećoj svjetskoj smotri.

O svemu je za RTL Sport govorio liječnik hrvatske nogometne reprezentacije Tomislav Vlahović, kojeg smo pitali je li Joško Gvardiol izgubljen za Svjetsko prvenstvo.

