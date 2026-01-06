Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća na 49. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac, u smjeru Zagreba, izvjestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Kamion je sletio s ceste i zaustavio se rotiran u suprotnom smjeru, javlja nam čitatelj. Čitatelj nam govori kako su uvjeti za vožnju teški zbog količine snijega na cesti. Za sada nema službenih podataka o ozlijeđenima.

Zbog nesreće se promet odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, a HAK poziva vozače na dodatan oprez.

Iz HAK-a ponovno apeliraju na vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Povodom blagdana Sveta tri kralja, u utorak je na snazi zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, u razdoblju od 14 do 23 sata.