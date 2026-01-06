Detalji tragedije u Istri: Vozač (63) preminuo na licu mjesta, dijete iz drugog auta teško ozlijeđeno

Istarska policija objavila je detalje jučerašnje tragične nesreće u kojoj je smrtno stradao muškarac (63), a teško ozlijeđeno dijete.

Do nesreće je došlo nešto prije 13.30 sati na cesti ŽC5222 u općini Višnjan. Muškarac (63) upravljao je teretnim automobilom iz smjera Vranići prema smjeru Barići bez da je prilagodio brzinu vožnje stanju i uvjetima na cesti.

Ulaskom u nepregledni zavoj prešao je na traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, gdje je udario u teretni automobil kojim je upravljala žena (33), a s kojom se u autu nalazilo dijete.

Preminuo na mjestu događaja

Nakon sudara, automobil u kojem je bilo dijete odbačeno je s ceste. Zbog siline udara, muškarac (63) preminuo je na mjestu događaja, dok je dijete iz drugog vozila zadobilo teške tjelesne ozljede.

Vozačica je u nesreći lakše ozlijeđena, a tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.

"Za vrijeme trajanja očevida dionica županijske ceste ŽC5222 bila je zatvorena za sav promet koji se odvijao obilaznim pravcima preko Vižinade i Baderne", priopćili su iz policije.

