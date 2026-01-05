Užas u Slavoniji: Auto sletio s ceste, jedna osoba prebačena u bolnicu

Prometna nesreća dogodila se danas popodne kod Pleternice. Kako je izvijestila PU požeško-slavonska, između mjesta Pleternica i Frkljevci došlo je do slijetanja osobnog automobila.

Iz policije otkrivaju kako je jedna osoba ozlijeđena i prebačena u bolnicu u Požegi. U tijeku je policijski očevid nakon čega će biti poznati i detalji kako je došlo do nesreće.

