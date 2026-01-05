FREEMAIL
STRAVIČAN ZLOČIN /

Muškarac u Međimurju sjekirom ubio mamu i očuha: DORH podignuo optužnicu

Muškarac u Međimurju sjekirom ubio mamu i očuha: DORH podignuo optužnicu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Optužnicu je podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu te u optužnici predložilo da se protiv 29-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor

5.1.2026.
22:37
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Protiv 29-godišnjeg muškarca koji je u srpnju prošle godine u obiteljskoj kući u Međimurju ubio majku i ozlijedio očuha koji je kasnije preminuo od ozljeda, te pokušao ubiti polubrata, podignuta je optužnica za dva kaznena djela teškog ubojstva te kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

Optužnicu je podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu te u optužnici predložilo da se protiv 29-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.

Prema mišljenju Županijskog državnog odvjetništva istražni zatvor je nužan i radi neometanog odvijanja postupka za spomenuta kaznena djela.

Ubio ih sjekirom

Nakon što je konzumirao više psihoaktivnih tvari, 29-godišnji muškarac je 6. srpnja prošle godine ušao u spavaću sobu obiteljske kuće u kojoj su spavali 49-godišnja majka i 60-godišnji očuh. Zadao im je udarce sjekirom u glavu od kojih je majka umrla na mjestu događaja dok je očuh zbog zadobivenih ozljeda umrlo u bolnici u listopadu.

Nakon toga sjekirom je nanio i teške tjelesne ozljede 24-godišnjem polubratu koji je u tom trenutku također spavao.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su detalji horora u Međimurju - Sjekirom napao obitelj

OptužnicaMeđimurjeUbojstvo
