Jedan od najopasnijih ubojica iz BiH izlazi iz zatvora: Zadavio je Pedu Lopova i Stevu Mucavog

Jedan od najopasnijih ubojica iz susjedne Bosne i Hercegovine Goran Kotaran (43) u izlazi iz zatvora nakon 20 godina iza rešetaka zbog dva ubojstva.

Iako mu kazna službeno istječe sutra, što je neradan dan, ipak će iz banjalučkog zatvora biti pušten danas.

Nezavisne novine pišu da Kotaran, inače iz Kozarske Dubice, planira živjeti u Banjoj Luci te je preko obitelji već tražio stan.

Ravnatelj Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka Saša Gligorić potvrdio je da su obavijestili sve institucije o njegovom izlasku te da su održali sigurnosni sastanak gdje je pričalo o njegovom nadzora.

Kotaran je dio kazne izdržavao u Kazneno-popravnom zavodu Foča, a od studenog 2024. prebačen je u Banja Luku.

Klix.ba podsjeća da je na 20 godina robije osuđen zbog ubojstva Predraga Vrbana zvanog Pedi Lopov 2005. godine i Seada Kanurića zvanog Steva Mucavi (2006.) koji su zadavljeni, a tijela zakopana.

Za ubojstva mu se sudilo i u Švedskoj, no proglašen je neuračunljiv pa je deportiran u BiH.

